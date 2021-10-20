Артисты, мастера и эксперты совершили заключительную остановку на «Финно-угорском транзите» в Мордовии

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15 октября в 18:00 в г. Саранске Республики Мордовия состоялся гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит».
В фойе Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева была представлена выставочная экспозиция декоративно-прикладного творчества. Мастера из Вологодской области, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Мордовия представили народное искусство своих регионов – это и известные кружева из Вологды, тёплые вязанные изделия северного Ямала, берестяные предметы быта и куклы в национальной одежде из Кудымкара, мордовские изделия женского гардероба с традиционной вышивкой.
Издательской новинкой проекта стал путеводитель по фестивалю – презентационный сборник, который в компактном формате представил панораму событий, историю, организаторов и участников фестиваля «Финно-угорский транзит».
Состоялась пресс-конференция с участием первого заместителя министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Александра Карьгина, исполнителей и мастеров «Финно-угорского транзита», а также приглашённых СМИ Мордовии.
На сцене музыкального театра им. И.М. Яушева участников фестиваля гостеприимно поприветствовала министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина. Далее ведущие зачитали поздравительный адрес от председателя Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Петра Тултаева.
На гала-концерте выступили творческие коллективы и солисты из Республики Карелия, Республики Коми, Республики Мордовия, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ленинградской, Вологодской, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, а также представили «онлайн» выступления из Финляндии, Эстонии и Венгрии.
– Каждый творческий номер фестиваля – это уникальная возможность погрузиться в самобытную культуру финно-угорских народов. Вологодское кружево, игра на кантеле, мелодии кубыза, песни на родных языках: всё так трогает наше сердце и вдохновляет на новые транзитные встречи, - обратилась с экрана к участникам мероприятия автор проекта, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова.
Лирические песни о любви к Родине, о дружбе и красоте природы, шуточные композиции и обрядовые сюжеты, этномода и другое – участники «Финно-угорского транзита» душевно выступили перед мордовскими зрителями.
16 октября в рамках Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» состоялась лаборатория, где обсуждались актуальные вопросы создания этнических костюмных комплексов, развития в организации творческих проектов и использования информационных технологий для их эффективного продвижения.
Творческие коллективы совершили экскурсию по достопримечательностям Саранска. В с. Подлесная Тавла состоялись культурно-просветительские мероприятия и мастер-класс по резьбе по дереву. В Национальной библиотеке имени А. С. Пушкина прошёл кинопоказ этнографических фильмов о культуре, традициях, быте и истории финно-угорских и самодийских народов. Помимо фильмов Финно-угорского культурного центра России, зрители увидели киноработы Зинаиды Лонгортовой из Ямала.
– Песни и танцы, национальные костюмы, инструментальное творчество – всё это лилось и переливалось на мордовской земле. Огромная благодарность организаторам за приглашение, как же волнительно, ответственно и приятно представить Удмуртию, - поделилась впечатлениями участница семейного дуэта «Идиллия» Лия Лекомцева.
Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, филиал ГРДНТ имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации. Организаторы мероприятий фестиваля в Республике Мордовия: Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Республиканский Дом народного творчества Республики Мордовия.
Напомним, что Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» – долгосрочный проект филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Особенность фестиваля в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение двух лет серией концертов в регионах Российской Федерации и завершается гала-концертом. За время существования проекта с 2008 года состоялись семь фестивальных циклов с различным жанровым наполнением.
Информационный центр «Финноугория»