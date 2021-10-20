Главный тренер команды Югры по северному многоборью Олег Хатанев отмечает 55-летие

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Сегодня, 20 октября, 55-летний юбилей отмечает главный тренер команды Югры по северному многоборью Олег Андреевич Хатанев.
Вот уже тридцать лет он занимается развитием национальных видов спорта в автономном округе и сегодня возглавляет Федерацию северного многоборья Югры. В этот вид спорта входят: прыжки через нарты, метание топора на дальность, бег с палкой по пересечённой местности, метание тынзяна на хорей и тройной национальный прыжок.
Олег Андреевич родился в селе Саранпауле Берёзовского района в семье Андрея Яковлевича и Тамары Николаевны Хатаневых. Его отец работал учителем физкультуры и был «Мастером спорта СССР по греко-римской борьбе». Работая в школе, Андрей Яковлевич старался каждому ученику привить любовь к спорту и здоровому образу жизни. В 1961 году для ребят Саранпаульской школы он организовал лыжный переход из Саранпауля в Сосьву. Так зародилась спортивная традиция лыжного перехода. За свои спортивные достижения и активную жизненную позицию Андрей Яковлевич пользовался большим уважением у односельчан. И, конечно, для сына являлся ярким примером для подражания
Андрея Яковлевича не стало в 1980 году, тогда Олег учился в восьмом классе. Мама Тамара Николаевна Хатанева всю свою жизнь проработала воспитателем в детском саду. После смерти мужа она одна воспитала двоих детей.
Олег Хатанев – достойный сын своего отца. В школе Олег серьёзно занимался лыжами и много времени проводил на тренировках. После окончания школы поступил в Институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта в Ленинграде. Учась в институте, не бросил занятия спортом и серьёзно увлёкся биатлоном. Сегодня Олег Андреевич является «Мастером спорта по биатлону». Получив образование, вернулся в родной округ и занялся развитием северного многоборья. О том времени он вспоминает: «Окончив институт в 1990 году, я приехал в Ханты-Мансийск. Именно в те годы здесь был открыт клуб по национальным видам спорта «Этнос». Перед нами стояла задача – популяризовать северное многоборье и привлечь как можно больше детей в этот вид спорта. Конечно, в первую очередь, мы старались заинтересовать детей из маленьких населённых пунктов, где живы традиции наших северных народов. Привлекали детей оленеводов, потому что физически они более развиты, намного выносливее и сильнее. Сегодня национальными видами спорта дети занимаются в Нижневартовском, Нефтеюганском, Сургутском, Белоярском и Берёзовском районах. Изначально мы привлекали только представителей коренных народов Севера, но теперь этими видами спорта занимаются дети и других национальностей. Кроме этого, сегодня северным многоборьем занимаются и девочки».
Вспоминая об истории становления северного многоборья, Олег Андреевич не мог не сказать и о тренерском составе: «Когда я пришёл работать, специалистов практически не было, поэтому мы привлекали тренеров с лёгкой атлетики, это было более-менее приемлемо для обучения северному многоборью. Сейчас 80% тренеров – это бывшие спортсмены. Андрей Дорофеевич Филиппов тренирует детей в селе Саранпауле Берёзовского района. В Белоярском районе с ребятами занимается Александр Павлович Тасьманов, в Нижневартовском районе в посёлке Варьегане привлекает в северное многоборье Александр Юрьевич Фальченко. И, конечно, в первую очередь, благодаря этим людям наши спортсмены показывают хорошие результаты и занимают призовые места на общероссийском уровне. Хочу сказать, что сегодня национальные виды спорта очень хорошо развиты на Ямале, на Чукотке, в Красноярском крае, и спортсмены с этих территорий всегда очень хорошо подготовлены. Но и наши ребята составляют им очень большую конкуренцию».
В настоящее время северное многоборье очень развито в нашем регионе, этим видом спорта занимаются более 500 спортсменов. Наши спортсмены всегда занимают призовые места на общероссийском уровне, и в этом огромная заслуга Олега Хатанева.
Вместе с единомышленниками Олег Хатанев возродил спортивную традицию лыжного перехода из Саранпауля в Сосьву, которую они назвали «Лыжней Андрея». Спортивная акция ежегодно собирает школьников и всех неравнодушных к спорту людей. И число участников с каждым годом только увеличивается.
Коллектив Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» от всей души поздравляет Олега Андреевича с днём рождения! Желаем ему дальнейших успехов в достижении поставленных задач, пусть преемники радуют своего именитого тренера и своих земляков спортивными достижениями и высокими наградами. И пусть во всех делах сопутствует удача. Торум ёт, Отыр ёт. Пус кат, пус лагыл!
Людмила Теткина