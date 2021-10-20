Как получать пенсию по доверенности?

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Как получать пенсию по доверенности?

Бывают ситуации, когда человек не может самостоятельно получить пенсию. Например, в случае болезни, лечения в санатории, выезда на отдых, в гости к родственникам и т.п. В этом случае пенсионер может определить, кому он поручит получать за него пенсию и оформить доверенность на её получение. Документ должен быть надлежащим образом заверен.

Доверенность на получение пенсий, пособий может быть удостоверена несколькими способами:

- нотариусом, в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса – уполномоченным лицом органов исполнительной власти;

- организацией, в которой доверитель работает или учится;

- администрацией стационарного учреждения, в котором доверитель находится на излечении.

В обязательном порядке в тексте доверенности должны быть указаны: место и дата составления (подписания) доверенности, ФИО, место жительства, данные паспорта доверителя и лица, на имя которого выдана доверенность.

Срок действия доверенности определяет сам пенсионер. Если в доверенности не будет указан срок действия, то она сохраняет силу в течение года со дня её оформления.

Доставка пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока её действия. Но в таком случае пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт регистрации или проживания по месту получения пенсии.

Как это можно сделать?

- Обратиться получателю пенсии в территориальный орган Пенсионного Фонда по месту нахождения пенсионного дела  с документами, подтверждающими его личность и место жительства.

- Лично подойти за  получением страховой пенсии в организацию, осуществляющую доставку пенсии, до истечения 12 месяцев выплаты страховой пенсии доверенному лицу.

Такие правила действуют для тех, кто получает пенсии по длительной доверенности в банках и для получателей пенсий через почтовые отделения.

Если доверенное лицо получает пенсию в отделении связи, и пенсионер не может по истечении года сам подтвердить факт своего проживания по месту получения пенсии, доверенному лицу нужно заранее предупредить сотрудников почтового отделения о том, чтобы в следующий раз пенсию принесли на дом, где и будет зафиксирован факт проживания.

 Если пенсионер при получении пенсии на дому из-за ограничения возможностей здоровья или неграмотности не может собственноручно расписаться в получении суммы пенсии, по его просьбе и в его присутствии сделать это может родственник или другое лицо, предъявив документ, удостоверяющий личность. Соответствующая запись с указанием причин, в силу которых пенсионер не мог подписаться собственноручно, вносится в доставочный документ.

ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

Ср, 20/10/2021 - 14:53

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