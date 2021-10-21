В Интернете запустили флэшмоб "Дружим народами"

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Центр культуры народов России запустил интернет-акцию "Дружим народами". Флешмоб проходит в паблике центра "ВКонтакте", сообщается на официальном сайте Центра культуры народов России.
Участникам акции предлагают рассказать о своих друзьях разной национальности, их традициях и культуре. Можно опубликовать историю, фотографии, снять видео в формате Reels и TikTok.
Ваш друг прекрасный исполнитель национальных песен или пишет стихи на родном языке и готовит лучше самого крутого шеф-повара – пусть об этом узнают все, - отметили организаторы.
Участники конкурса получат призы и дипломы. Мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства и проводится по инициативе лидеров молодежных этно-инициатив. Работы принимаются до 4 ноября, для участия в конкурсе нужно опубликовать тематический пост с хештегом #дружимнародами2021 и отметить в публикации группу Центра культуры народов России.
Источник: www.finnougoria.ru