Определен порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России

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Определен порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

В России вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2021 г. № 1702 «О порядке утверждения норм языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков».

Документ подписан Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным и  опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Михаил Мишустин также поручил Министерству Просвещения РФ создать межведомственную комиссию по языкам коренных малочисленных народов России и утвердить положение о её работе.

Комментируя принятый документ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков подчеркнул, что по данному вопросу много лет проходили дискуссии, слушания, было много споров среди экспертов. В итоге пришли к решению, что необходимо внести поправки в закон и наделить соответствующими полномочиями правительство РФ.

«Поправки приняты, все шло по инициативе общественников, по инициативе региональных организаций. Это была долгая и планомерная работа, сейчас имеются все инструменты, можно делать учебники, издания. У некоторых народов нет и не было единых правил орфографии, по этим народам теперь снят вопрос. Есть все инструменты для издания учебников, для культуры, наука может пользоваться. Это длительная работа, и для нас это большой шаг», - рассказал Григорий Ледков  

Также он отметил, что это важное событие для России в преддверии Международного десятилетия языков коренных народов. Дальше предстоит длительная работа для экспертов лингвистики и науки.

По  информации Ассоциации КМНС, Сибири и ДВ, Людмила Теткина

 

 

 

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Пт, 22/10/2021 - 10:07

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