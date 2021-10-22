Определен порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России

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В России вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2021 г. № 1702 «О порядке утверждения норм языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков».
Документ подписан Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Михаил Мишустин также поручил Министерству Просвещения РФ создать межведомственную комиссию по языкам коренных малочисленных народов России и утвердить положение о её работе.
Комментируя принятый документ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков подчеркнул, что по данному вопросу много лет проходили дискуссии, слушания, было много споров среди экспертов. В итоге пришли к решению, что необходимо внести поправки в закон и наделить соответствующими полномочиями правительство РФ.
«Поправки приняты, все шло по инициативе общественников, по инициативе региональных организаций. Это была долгая и планомерная работа, сейчас имеются все инструменты, можно делать учебники, издания. У некоторых народов нет и не было единых правил орфографии, по этим народам теперь снят вопрос. Есть все инструменты для издания учебников, для культуры, наука может пользоваться. Это длительная работа, и для нас это большой шаг», - рассказал Григорий Ледков
Также он отметил, что это важное событие для России в преддверии Международного десятилетия языков коренных народов. Дальше предстоит длительная работа для экспертов лингвистики и науки.
По информации Ассоциации КМНС, Сибири и ДВ, Людмила Теткина