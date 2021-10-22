Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и её будущего малыша

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Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено. Такие данные приводятся в статье группы российских ученых во главе с главным внештатным специалистом по гинекологии Минздрава России, академиком РАН Лейлой Адамян, опубликованной в научном журнале «Проблемы репродукции».
Отмечается, что прививка от COVID-19, напротив, значительно снижает риски для самочувствия будущей мамы и ребенка в условиях пандемии. Это подтверждают выводы ведущих международных профессиональных сообществ, включая Всемирную организацию здравоохранения, RCOG (Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании), ACOG (Американский колледж акушеров и гинекологов), RANZCOG (Королевский Австралийский и Новозеландский колледж акушеров и гинекологов).
Авторами отмечается негативное влияние COVID-19 на течение и исходы беременности. В частности, результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения. Кроме того, дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации. В исследовании говорится о более высоком показателе перинатальной смертности у пациенток с коронавирусной инфекцией, чем у пациенток без коронавирусной инфекции.
С учетом имеющихся рисков и на основании имеющихся результатов клинических исследований безопасности и эффективности вакцин против COVID-19, мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности – пишут авторы исследования. Они отдельно отмечают, что доказательств негативного влияния вакцинации против COVID-19 на репродуктивное здоровье женщин и мужчин нет.
Исследование: https://www.mediasphera.ru/issues/problemy-reproduktsii/2021/5/110257217...
Справка: «Проблемы репродукции» - авторитетный рецензируемый научно-практический журнал, предназначенный для широкого круга практикующих врачей акушеров-гинекологов, эндокринологов, эмбриологов, генетиков, андрологов, научных сотрудников, аспирантов и соискателей. Он входит в перечень изданий, утвержденных ВАК для публикаций материалов кандидатских и докторских диссертаций. Журнал входит в международные базы данных Scopus, Web of Science.
По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/20/17189-vaktsinatsiya-ot-koronavir...