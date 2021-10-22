Сосьвинская селёдка в лидерах конкурса «Вкусы России»

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На официальном сайте национального конкурса «Вкусы России» третий день идёт народное голосование за самый лучший региональный бренд продуктов питания. Уже проголосовали более двухсот тысяч человек.
Почти тысяча голосов досталась рыбному деликатесу из Берёзовского района. Несмотря на свои маленькие размеры сосьвинская селёдка достаточно питательна и калорийна. Её мясо, которое буквально тает во рту, содержит большое количество Омеги-3, что благотворно влияет на иммунную систему. Свежая рыба хорошо подходит для копчения, засолки, а также приготовления диетических блюд.
Отметим, что в конкурсе, организованном российским минсельхозом, участвует ещё 13 брендов региона. В частности, это сургутский «живой» шоколад, сингапайский козий сыр и кондинский карась.
Поддержать полюбившиеся вкусы югорчане могут до 7 ноября на официальном сайте конкурса. https://russiantastes.ru/
ТВ "Югра"