Состоялось заседание Художественно-экспертного совета

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20 октября состоялось очередное заседание Художественно-экспертного совета по народным-художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Напомню, что Совет организует и проводит экспертизу изделий народных художественных промыслов на предмет их соответствия традициям народного искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Экспертный Совет, председателем которого является Надежда Молданова, представляют члены Союза мастеров народных промыслов Югры, этнографы, искусствоведы, мастера, сотрудники департамента культуры Югры – всего 15 человек. На данном заседании некоторые члены Совета участвовали онлайн.
На Совете было рассмотрено несколько вопросов. Одним из важных является отнесение представленных предметов к изделиям народных художественных промыслов автономного округа. Экспертная группа проанализировала образцы изделий восьми мастериц из разных территорий округа – Белоярский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский районы. Основными показателями оценки художественного уровня изделий являются их соответствие художественно-стилевой направленности промысла на территории его бытования, техническое качество изделия, исполнительное мастерство.
Марина Кабакова из села Казыма представила заявки и изделия мастеров, присланных на экспертизу. Стоит отметить разнообразие представленных техник и высокий уровень профессионализма мастеров народных художественных промыслов. Изделия, прошедшие экспертизу, пройдут дальнейшую регистрацию образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства. Мастера получат на руки выписки из протокола с результатами экспертизы и перечнем изделий, отнесённых к изделиям народных художественных промыслов.
Ещё один, не менее важный вопрос был рассмотрен на заседании Совета – обсуждение заявок на присуждение премии губернатора автономного округа мастерам народных художественных промыслов. Елена Петривляк представила заявки 12 соискателей. Все мастера являются достойными претендентами, но только 5 из них получат премию.
Светлана Нестерова ознакомила присутствующих с документами на рассмотрение кандидатуры Анатолия Вадичупова для ходатайства о присвоении квалификации «Народный мастер России». Анатолий – яркий представитель народа манси, мастер народных художественных промыслов, работает по дереву и кости. Его изделия неоднократно были представлены на художественно-экспертную комиссию и прошли экспертизу.
Работа Совета очень важная и нужная, каждое изделие тщательно изучается, но самое ценное мнение, совет, заключение дают опытные члены – этнограф Татьяна Молданова и искусствовед Наталья Федорова. Именно их предложение изучать практический опыт творческих формирований по декоративно-прикладному искусству появился как новый пункт повестки. В завершение заседания члены Совета посетили клубное формирования Окружного Дома народного творчества в области сохранения народных художественных промыслов. Мария Эккерт познакомила с деятельностью любительского объединения «Мастерская обско-угорских народов «Живая традиция», руководителем которого она является. Мария Григорьевна учит молодых мастериц основам традиционного мастерства.
Пётр Молданов
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Васы мӑнты тыӆӑщн 21-мит хӑтӆӑн Ёмвошн округев художественно-экспертной советн вәӆты ёх ӑктӑщийӆсӑт. Щи совета пириюм ёх йис пурмӑсӑт тәса па хурамӑӊа вєрты щирӑт вантман тӑйӆӑт. Вєрум пурмӑсӑт мўӊ Югра мўвев хуща тәп щи совет пийн нємасыя мосты йис пурмӑса ӆўӊӑтӆайт.
Экспертной Совет лӑӊкӑр нєӊа Надежда Молданова вәӆ. Щи советн вәӆӆӑт этнографӑт, искусствоведӑт, йис пурмӑсӑт вєрты ёх, культура департамент хуща рәпитты хуятӑт, иса 15 хуят. Тӑм пўш советн вәӆты тәх ёх карты щўӊкӑт мухты путӑртсӑт.
Щи ёх арсыр вєрӑт пӑта ӑктӑщийӆсӑт. Мєт оӆӑӊ вєр – щит тыв тўвум йис пурмӑсӑт миева вантты, тӑӊрӑӆӑты па пириты, мӑта пурмӑсӑт нємасыя йис щира вєрсайт па щи пурмӑсӑт еӆӆы ӆўӊӑтты йис пурмӑса. Мӑта пурмӑс тӑмӑщ тӑхия ӑн мәстӑӆ, щи пурмӑс вєрум хӑннєхәя хӑншӆӑт, муй пӑта ӆўв пурмӑсӆаӆ тӑм тӑхия ӑн мәстӑӆӑт.
Тӑм пўш экспертной совета нивӆ хӑннєхә ӆыв вєрум пурмӑсӆаӆ китсӑӆаӆ, щит Нуви сӑӊхум, Нижневартовской, Нефтеюганской, Кондинской, Ёмвош районӑт эвӑӆт. Мєт оӆӑӊ совет ёх вантӆӑт, йис щира пурмӑс вєрса муй па муӆтэӆ па щира тывӑс. Щи пийн вантӆӑт, мӑта мўвн пурмӑс вєрум хӑннєхәйӆ єнмӑс па мӑта мўв пурмӑсӑт ӆўв вєрӆ. Щӑӆта па вантӆӑт, пурмӑс тәса вєрса муй па юврая.
Касум кәртӑӊ нє Марина Кабакова ӆўӊӑтсӑӆэ, муйсӑр вохты нєпекӑт тыв китсайт па ванӆтӑсӆэ, муйсӑр йис пурмӑсӑт тӑта вәӆӆӑт. Тӑм пўш вєра ар хурасуп пурмӑс тыв китса па щи пурмӑсӑт вєра хурамӑӊа вєрман вәсӑт. Мӑта пурмӑс тӑмӑщ экспертиза тӑхи мухты мӑнӆ, щи пурмӑс еӆӆы тәса вєрум йис пурмӑса хӑншӆа па тӑйӆа. Пурмӑс вєрум хӑннєхә ёша нєпек катӆуптӑӆы, хута хӑншман, ӆўв пурмӑсӆаӆ тәс пурмӑса ӆўӊӑтӆайт.
Па и вєр оӆӑӊӑн тӑм ӑктӑщум ёх путӑртсӑт, щит округев губернатор премия оӆӑӊӑн, щимӑщ премия тәс пурмӑс вєрты ёха кашӑӊ оӆ мӑӆы. Елена Петривляк 12 вохты нєпек ӆўӊӑтсӑӆэ, щи ёх хуӆыева м пурмӑс вєрӆӑт, нєпекӑт щира тәп 5 хуят кашӑӊ оӆ премияйн мӑты рӑхӆ.
Светлана Нестерова Анатолий Вадичупов оӆӑӊӑн путӑртӑс, ӆўв тӑм тәс ёшуп хӑннєхә «Народной мастер России» нємн мӑты пӑта нєпекӑт вєрӑс. Анатолий – вухаӆь хә, ӆўв хўв мӑр тӑмӑщ вєрӑтн рәпитӆ, ӆўв пурмӑсӆаӆ художественно-экспертной комиссияйн ар пўш ванӆтыйӆсайт па нємасыя йис пурмӑса ӆўӊӑтсайт.
Тӑм советн кашӑӊ пурмӑс хўв мӑр вӑнтӆа, щи пурмӑс оӆӑӊӑн хўв мӑр путӑртӆа. Мєт ар вєр йис пурмӑсӑт оӆӑӊӑн этнограф Татьяна Молданова па искусствовед Наталья Федорова вәӆӊӑн. Тӑм пўш ӆын нумӑс вєрсӑӊӑн вантты, муй вўрн культура хотӑт хуща йис пурмӑс вєрты ёх рәпитӆӑт. Тӑм пўш экспертной совет ёх творчества хот хуща вәӆты клубный хот йитаӊхсӑт. Щӑта рәпитты нєӊа Мария Григорьевна Эккерт вәӆ, ӆўв «Живая традиция» нємуп вєрӑӊ хот йит тӑйӆ. Щи тӑхийн ӆўв айӆат ёх тәс йис пурмӑс ёнтты вєрӑта вәнӆтӑӆ.
Пётр Молданов
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