Как узнать о своих пенсионных накоплениях

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Самый простой и быстрый способ получить информацию о своих пенсионных накоплениях:
- зайти в «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России: www.pfr.gov.ru
- воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг: www.pfr.gov.ru
Электронные сервисы позволяют сформировать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, где отражена самая актуальная информация о средствах пенсионных накоплений гражданина и результатах их инвестирования.
С помощью «Личного кабинета» также можно ознакомиться с результатами рассмотрения ПФР заявлений о переводе пенсионных накоплений от одного страховщика к другому или об изменении управляющей компании.
Следует также напомнить, что у всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управление Пенсионному фонду РФ или негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком.
Пенсионный фонд России: www.pfr.gov.ru
Мєт кєн па сора ӑкмум пенсия вухӑт оӆӑӊӑн уша вєрты пищ, щит:
– карты щўӊкӑт мухты лўӊӑтты кан сайт хот йита «Личный кабинет» Пенсионной фонд России хуща: www.pfr.gov.ru;
– кӑншты Единый портал государства па муниципальной вєрӑт хуща: www.pfr.gov.ru.
Электронной щўӊкӑт мухты пищ вәӆ уша вєрты кан лицевой счёт ПФР хуща, щӑта ӑкмум пенсия вухӑт оӆӑӊӑн иса вєрӑт хӑншман вәӆӆӑт па хӑншман, муй тӑхийн щи вухӑт вәӆӆӑт.
«Личный кабинет» мухты кашӑӊ хӑннєхә ПФРа хӑншум заявление нєпекӆаӆ оӆӑӊӑн уша вєрты пищ тӑйӆ, хута ӆўв нумӑс пунӑс ӑкмум пенсия вухӆаӆ шавиты щира па страховщика мӑты, хӑншман вәӆ, муйсӑр компанияя вухӆаӆ пунсайт.
Кашӑӊ хӑннєхәя вәты мосӆ, ӑкмум пенсия вух ки ӆўв тӑйӆ, щи вухӑт шӑвиты па арашӑк вєрты пӑта щи щира сащӑӊа вәӆты ёха мӑты мосӆ. Щи щира вәӆӆӑт РФ пенсия фонд па государства такӆы вәӆты пенсия фондат. Хӑннєхә ар пўш ки пєлӑтты питӆ, вет оӆ киньща ар пўш, пенсия шавиты щира страховщикӑт, ӆўв сыры ёхӆаӆ хуща ӑкмум инвестиционной вухӑт тәх щос вәтшӑты вєр вәӆ.
Хӑӊты ясӑӊа тулмащтӑс Пётр Молданов