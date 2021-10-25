Обращение губернатора Югры по случаю проведения всероссийской переписи населения

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Обращение губернатора Югры по случаю проведения всероссийской переписи населения

Уважаемые земляки!

15 октября в нашей стране началась Всероссийская перепись населения. Это важное событие для России и Югры.

Перепись объединяет все регионы нашей страны. Без автономного округа она будет неполной. Важно участие каждого из нас.

Точность, полнота полученной переписчиками информации – основа государственных решений, принимаемых в интересах граждан.

Впервые перепись проходит и в цифровом формате. Можно принять участие в ней на едином портале государственных услуг, как это уже сделала я; или на стационарном участке в МФЦ; в привычном формате, когда переписчики придут к вам домой с соблюдением протоколов безопасности.

Уважаемые югорчане. Призываю Вас принять участие во Всероссийской переписи населения. Прошу вас отнестись к ней не формально, с гражданской ответственностью.

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Пнд, 25/10/2021 - 12:55

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