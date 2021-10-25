«Салы лёнгх» из Саранпауля посетил Ханты-Мансийск

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«Салы лёнгх» из Саранпауля посетил Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийск из села Саранпауль приезжал детский фольклорный коллектив «Салы лёнгх». Творческая встреча с ними прошла в Окружном доме народного творчества.

Руководитель окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов Алексей Александрович Рещиков поприветствовал коллектив «Салы лёнгх»:

- Встреча наша называется «Югорские мотивы». Всех нас связывает музыка, и такие встречи проводить очень важно – это опыт в жизни творческого пути, вместе учимся, помогаем друг другу.

Дмитрий Георгиевич ещё с 1990-х годов начал проводить семинары, курсы по всему округу. В дальнейшем в Доме творчества мы решили создать окружную школу мастеров. И вот с 2016 года эта школа существует, каждый год проводим семинары и мастер-классы по изготовлению традиционных музыкальных инструментов обских угров и обучению игре на санквылтапе, нарсъюхе и других музыкальных инструментах. Приходят все желающие, не только маленькие дети, но и взрослые, все, кто хочет научиться исполнять хантыйские и мансийские мелодии. 

Руководитель детского фольклорного коллектива «Салы лёнгх» Валентина Дмитриевна Перова, обратившись к детям, сказала:

- Ребята, самая большая ценность для человека – это знание и культура. Культура каждого народа представляет огромную ценность, и она совершенно не зависит от его численности. В последние десятилетия человечество переосмыслило своё отношение к традиционной культуре. Теперь мы понимаем, что традиционная культура – это огромная ценность. Сегодня каждый из вас получит что-то новое, и каждый положит свою маленькую жемчужину в сокровищницу мировой культуры человечества.

Затем дети из окружной школы мастеров и гости мероприятия – коллектив «Салы лёнгх» показали своё творчество.

Валентина Дмитриевна Перова – дочь Дмитрия Георгиевича Агеева. Когда Дмитрий Георгиевич ушёл на пенсию, она возглавила детский коллектив «Салы лёнгх». Валентиной Дмитриевна рассказала:

- Коллектив наш называется «Салы лёнгх», в переводе с мансийского языка «Оленьими тропами». Он был образован 29 лет назад Дмитрием Георгиевичем Агеевым. Когда он приехал в округ, в п. Шеркалы познакомился с местным жителем Владимиром Ивановичем Юдиным. И впервые услышал, как музыкант играет на нарсъюхе – хантыйском инструменте. Игра на традиционном инструменте его очень впечатлила и поразила, она показалась ему прекрасной.

Тогда Дмитрий Георгиевич преподавал для детей, и помимо своей работы он стал ездить в различные уголки нашего округа, знакомиться с людьми, которые играют на мансийских и хантыйских музыкальных инструментах. Бывал он в разных местах и обнаружил, что на инструментах играет только старшее поколение. И ему стало страшно, когда пожилые люди уйдут из жизни, такая прекрасная музыка может исчезнуть для человечества навсегда.

И Дмитрий Григорьевич стал учиться у них, и музыканты, которые владели игрой на инструментах, все были его учителями и друзьями, он со всеми с ними дружил.

Теперь мы продолжаем дело Дмитрия Георгиевича, он нас научил игре на инструментах, научил нас понимать и любить традиционную культуру обско-угорских народов.

Светлана РОМБАНДЕЕВА

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«Салы лёнгх» из Саранпауля посетил Ханты-Мансийск
Саранпвыл нврамыт Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт

Саранпвылт лнэ «Слы лӈх» коллектив рӯпитантэ псныл вт тлыг ты мты. Ты тла Дмитрий Георгиевич Агеев тав вылтастэ. «Слы лӈх» ргын-йӣквнэ янге-мне округ янытт яласасаныл, Россия янытыл лнэ ӯсытн ос пвлытн св щёс ялантлсыт, лы хн мт лсыт.

Тынакт «Слы лӈх» ргын-йӣквнэ мхум Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт. Тыт Окружная школа мастеров колт рӯпитан хтпат ёт «Югорские мотивы» хнтхатыглапаныл лыс. влт Ханты-Мансийск ӯс нврамыт сӈквылтапыл тныт сӈквылтасыт. Ханищтан хтпаныл Алексей Александрович Рещиков тох лвыс:

- Мньщи ос ханты тныт внэ хтпа Дмитрий Георгиевич Агеев 1990-й тлыт порат Ханты-Мансийск ӯсн втихал ёхталас, свсыр семинарыт ос курсыт врыглас, мньлат мхум сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве ханищтасанэ. Ётыл 2016 тлт мн Окружная школа мастеров тла вылтасув - сӈквылтап ос трыгсыплув йӣв вруӈкве ос мхум сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве ханищтаӈкве патсанув.

Тувыл Саранпвылныл ёхталам нврамыт татем нтнэг ргысыт, пс мхманув хольт йӣквсыт. «Слы лӈх» коллектив кӯщай н Валентина Дмитриевна Перова – ты Дмитрий Георгиевич Агеев тав гитэ.

Н тох потыртас:

- Ам ань тям тлатэ лаль тотылум. ргыт, йӣквыт ос тныт коны-пал, тав мнав сосса мир культура вӈкве ос руптаӈкве ханищтастэ. Тынакт мн нвраманув ищхӣпыӈ ут хосыт «Возьмёмся за руки, друзья» фестиваль мгыс ргысыт, йӣквсыт. Тот кит стыра хтпа выступайтасыт. «Слы лӈх» нвраманув ат номинацият нх-патсыт, выл места висыт, кит номинацият ос китыт места висыт.

Ань йис нврамыт щнь лтӈыл ат потыртгыт. Мньщи лтӈыт ос ргыт ёл-хансым потрыт хосыт ханищтгыт. Ома-тяныл юн те потыртанувыт, татем ёмас лнув – нврам такви лтӈе внувтэ ос ргыт ханищтаӈкве тавн кӯпнитнувег лнув.

Культура янытлан мхум ань вганыл – ксыӈ мир рганэ манос щнь лтӈе м янытыл лнэ культура мгыс мк рнэ, тыныӈ врмаль. Таимгыс ксыӈ хтпа такви мире тлат вос вганэ, янытлыянэ, лаль вос тотыянэ.

Светлана Ромбандеева   

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Пнд, 25/10/2021 - 17:17

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