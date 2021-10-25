«Салы лёнгх» из Саранпауля посетил Ханты-Мансийск

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В Ханты-Мансийск из села Саранпауль приезжал детский фольклорный коллектив «Салы лёнгх». Творческая встреча с ними прошла в Окружном доме народного творчества.
Руководитель окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов Алексей Александрович Рещиков поприветствовал коллектив «Салы лёнгх»:
- Встреча наша называется «Югорские мотивы». Всех нас связывает музыка, и такие встречи проводить очень важно – это опыт в жизни творческого пути, вместе учимся, помогаем друг другу.
Дмитрий Георгиевич ещё с 1990-х годов начал проводить семинары, курсы по всему округу. В дальнейшем в Доме творчества мы решили создать окружную школу мастеров. И вот с 2016 года эта школа существует, каждый год проводим семинары и мастер-классы по изготовлению традиционных музыкальных инструментов обских угров и обучению игре на санквылтапе, нарсъюхе и других музыкальных инструментах. Приходят все желающие, не только маленькие дети, но и взрослые, все, кто хочет научиться исполнять хантыйские и мансийские мелодии.
Руководитель детского фольклорного коллектива «Салы лёнгх» Валентина Дмитриевна Перова, обратившись к детям, сказала:
- Ребята, самая большая ценность для человека – это знание и культура. Культура каждого народа представляет огромную ценность, и она совершенно не зависит от его численности. В последние десятилетия человечество переосмыслило своё отношение к традиционной культуре. Теперь мы понимаем, что традиционная культура – это огромная ценность. Сегодня каждый из вас получит что-то новое, и каждый положит свою маленькую жемчужину в сокровищницу мировой культуры человечества.
Затем дети из окружной школы мастеров и гости мероприятия – коллектив «Салы лёнгх» показали своё творчество.
Валентина Дмитриевна Перова – дочь Дмитрия Георгиевича Агеева. Когда Дмитрий Георгиевич ушёл на пенсию, она возглавила детский коллектив «Салы лёнгх». Валентиной Дмитриевна рассказала:
- Коллектив наш называется «Салы лёнгх», в переводе с мансийского языка «Оленьими тропами». Он был образован 29 лет назад Дмитрием Георгиевичем Агеевым. Когда он приехал в округ, в п. Шеркалы познакомился с местным жителем Владимиром Ивановичем Юдиным. И впервые услышал, как музыкант играет на нарсъюхе – хантыйском инструменте. Игра на традиционном инструменте его очень впечатлила и поразила, она показалась ему прекрасной.
Тогда Дмитрий Георгиевич преподавал для детей, и помимо своей работы он стал ездить в различные уголки нашего округа, знакомиться с людьми, которые играют на мансийских и хантыйских музыкальных инструментах. Бывал он в разных местах и обнаружил, что на инструментах играет только старшее поколение. И ему стало страшно, когда пожилые люди уйдут из жизни, такая прекрасная музыка может исчезнуть для человечества навсегда.
И Дмитрий Григорьевич стал учиться у них, и музыканты, которые владели игрой на инструментах, все были его учителями и друзьями, он со всеми с ними дружил.
Теперь мы продолжаем дело Дмитрия Георгиевича, он нас научил игре на инструментах, научил нас понимать и любить традиционную культуру обско-угорских народов.
Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Саранпвылт лнэ «Слы лӈх» коллектив рӯпитантэ псныл вт тлыг ты мты. Ты тла Дмитрий Георгиевич Агеев тав вылтастэ. «Слы лӈх» ргын-йӣквнэ янге-мне округ янытт яласасаныл, Россия янытыл лнэ ӯсытн ос пвлытн св щёс ялантлсыт, лы хн мт лсыт.
Тынакт «Слы лӈх» ргын-йӣквнэ мхум Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт. Тыт Окружная школа мастеров колт рӯпитан хтпат ёт «Югорские мотивы» хнтхатыглапаныл лыс. влт Ханты-Мансийск ӯс нврамыт сӈквылтапыл тныт сӈквылтасыт. Ханищтан хтпаныл Алексей Александрович Рещиков тох лвыс:
- Мньщи ос ханты тныт внэ хтпа Дмитрий Георгиевич Агеев 1990-й тлыт порат Ханты-Мансийск ӯсн втихал ёхталас, свсыр семинарыт ос курсыт врыглас, мньлат мхум сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве ханищтасанэ. Ётыл 2016 тлт мн Окружная школа мастеров тла вылтасув - сӈквылтап ос трыгсыплув йӣв вруӈкве ос мхум сӈквылтапыл сӈквылтаӈкве ханищтаӈкве патсанув.
Тувыл Саранпвылныл ёхталам нврамыт татем нтнэг ргысыт, пс мхманув хольт йӣквсыт. «Слы лӈх» коллектив кӯщай н Валентина Дмитриевна Перова – ты Дмитрий Георгиевич Агеев тав гитэ.
Н тох потыртас:
- Ам ань тям тлатэ лаль тотылум. ргыт, йӣквыт ос тныт коны-пал, тав мнав сосса мир культура вӈкве ос руптаӈкве ханищтастэ. Тынакт мн нвраманув ищхӣпыӈ ут хосыт «Возьмёмся за руки, друзья» фестиваль мгыс ргысыт, йӣквсыт. Тот кит стыра хтпа выступайтасыт. «Слы лӈх» нвраманув ат номинацият нх-патсыт, выл места висыт, кит номинацият ос китыт места висыт.
Ань йис нврамыт щнь лтӈыл ат потыртгыт. Мньщи лтӈыт ос ргыт ёл-хансым потрыт хосыт ханищтгыт. Ома-тяныл юн те потыртанувыт, татем ёмас лнув – нврам такви лтӈе внувтэ ос ргыт ханищтаӈкве тавн кӯпнитнувег лнув.
Культура янытлан мхум ань вганыл – ксыӈ мир рганэ манос щнь лтӈе м янытыл лнэ культура мгыс мк рнэ, тыныӈ врмаль. Таимгыс ксыӈ хтпа такви мире тлат вос вганэ, янытлыянэ, лаль вос тотыянэ.
Светлана Ромбандеева
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