Продлён срок приёма заявок для участия в отборе на предоставление субсидии

- Русский
Департамент Промышленности Югры продлил срок приёма заявок для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Прием документов от заявителей для участия в отборе на предоставление субсидии осуществляется с 19 октября по 3 ноября 2021 года. Также внесены изменения в форму Паспорта заявки на участие на предоставление субсидии.
Субсидия предоставляется в соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма (приложение 11 к постановлению Правительства автономного округа «Развитие промышленности и туризма» от 5 октября 2018 г. № 357-п).
Субсидия предоставляется с целью возмещения из бюджета автономного округа части затрат, направленных на развитие и совершенствование инфраструктуры объектов туристской индустрии, туристских маршрутов культурно-познавательного, этнографического, сельского и активного видов туризма, производство и реализацию туристской сувенирной продукции.
Объявление о проведении отбора участников на получение субсидии размещено на сайте Департамента промышленности Югры (https://depprom.admhmao.ru/) в разделе «Деятельность – Управление туризма – Государственная поддержка в сфере туризма», тематическом сайте «Туризм в Югре» (https://tourism.admhmao.ru/) в разделе «Государственная поддержка туризма – Предоставление субсидий в сфере туризма в 2021 году», здесь же размещены формы документов для участия в отборе.
Место проведения отбора: Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2, каб. 172 (1 этаж).
Контактный телефон: 8 (3467) 35-34-04 (доб.3819, 3817).
depprom.admhmao.ru