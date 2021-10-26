Продлён срок приёма заявок для участия в отборе на предоставление субсидии

  • Русский
Продлён срок приёма заявок для участия в отборе на предоставление субсидии
Фото Л. ФилоненкоФото Л. Филоненко
Фото Л. Филоненко

Департамент Промышленности Югры продлил  срок приёма заявок для участия в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Прием документов от заявителей для участия в отборе на предоставление субсидии осуществляется с 19 октября по 3 ноября 2021 года. Также внесены изменения в форму Паспорта заявки на участие на предоставление субсидии.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком предоставления субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма (приложение 11 к постановлению Правительства автономного округа «Развитие промышленности и туризма» от 5 октября 2018 г. № 357-п).

Субсидия предоставляется с целью возмещения из бюджета автономного округа части затрат, направленных на развитие и совершенствование инфраструктуры объектов туристской индустрии, туристских маршрутов культурно-познавательного, этнографического, сельского и активного видов туризма, производство и реализацию туристской сувенирной продукции.

Объявление о проведении отбора участников на получение субсидии размещено на сайте Департамента промышленности Югры (https://depprom.admhmao.ru/) в разделе «Деятельность – Управление туризма – Государственная поддержка в сфере туризма», тематическом сайте «Туризм в Югре» (https://tourism.admhmao.ru/) в разделе «Государственная поддержка туризма – Предоставление субсидий в сфере туризма в 2021 году», здесь же размещены формы документов для участия в отборе.

Место проведения отбора: Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2, каб. 172 (1 этаж).

Контактный телефон: 8 (3467) 35-34-04 (доб.3819, 3817).

depprom.admhmao.ru

Фото Л. ФилоненкоФото Л. Филоненко
Фото Л. Филоненко
Фото Л. ФилоненкоФото Л. Филоненко
Фото Л. Филоненко
Втр, 26/10/2021 - 16:44

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.