Человек из деревни, от земли…

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Сегодня, 26 октября, гостем редакции газеты «Ханты ясанг» стал наш давний друг и наставник, соратник, общественный деятель, председатель Совета старейшин Югры Александр Константинов. 23 октября он отметил свой 73-ий день рождения. Мы от всей души поздравляем его с этим знаменательным днём. Пусть в 73 года, как и прежде, будет много сил и бодрости, уважение окружающих, забота и любовь родных!
А.М. Константинов долгое время проработал в органах исполнительной власти, являясь связующим звеном между коренными малочисленными народами Севера и властью. Помогал коренным жителям разрешать проблемы, консультировал по правовым вопросам.
Родившись в селе Сытомино Сургутского района в многодетной семье потомственного рыбака и охотника, он прошел нелёгкий путь от слесаря до заместителя главы администрации автономного округа.
Детские и юношеские годы прошли в деревне Тюли Ханты-Мансийского района. В 1964 году окончил Тюлинскую среднюю школу, после чего Тобольское ГПТУ-3, а затем и служба в армии.
Работал оператором в Урайском нефтегазодобывающем управлении, одновременно учился в Челябинском институте культуры, и даже должность радиоорганизатора в газете «Знамя» оказались ему по плечу.
Более 20 лет трудился в органах исполнительной власти. Был заместителем главы округа, начальником управления культуры Ханты-Мансийского автономного округа, заместителем главы Кондинского района, директором государственного предприятия «Юган», заместителем главы администрации Берёзовского района. Также участвовал в Международном Консультативном комитете финно-угорских народов, в постоянном форуме коренных народов мира в Нью-Йорке, выезжал на заседания Комитета по правам человека ООН в Женеву. Совместно с экспертами ассоциации «Спасение Югры» участвовал в разработке программ: «Об оформлении прав коренных малочисленных народов Севера», «О родовых угодьях», «О национальной общине», «Трудозанятость коренного населения», «Жильё аборигенам» и многих других.
Мансийский поэт Андрей Тарханов однажды написал: «Александр Михайлович – человек из деревни, от земли, её животворной сути и горького пота. Отсюда и любовь к земле, лугу, рекам и лесам, любовь, выстраданная душой и телом. Отсюда и характер – цельный, волевой, навсегда далёкий от равнодушия и своекорыстия. Таким как он судьбой дано защищать людей и природу…».
Эти слова полностью соответствуют нашему сегодняшнему гостю.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей