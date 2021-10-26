Итоги регионального конкурса экологических практик «Жизнь в стиле ЭКО»

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Итоги регионального конкурса экологических практик «Жизнь в стиле ЭКО»

Организатором конкурса, который прошел с 15 апреля по 25 октября 2021 года, выступил Природнадзор Югры. Конкурс прошел  с целью развития гражданской активности населения в области экологии через участие в проектной деятельности и развитие экологического движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. И был организован в рамках государственной программы «Экологическая безопасность». 

На конкурс представлено 19 конкурсных работ от участников старше 18 лет - победителей и призеров окружных, российских и международных экологических конкурсов за период с 2020 года по 2021 год. Конкурсанты - представители всех ступеней образования, учреждений культуры, молодежных центров, общественных организаций, нефтяных компаний, ООПТ из 11 муниципальных образований автономного округа.

По решению экспертного совета, в состав которого вошли представители исполнительных органов государственной власти автономного округа, подведомственных учреждений, общественных организаций, специалистов в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в области экологического образования и просвещения, определены победители по наибольшему количеству баллов. Решение экспертного совета утверждено протоколом. Победителями конкурса признаны 5 проектов - лучшие экологические практики «Жизнь в стиле ЭКО»:

Стыцюк Ольга Павловна, учитель истории и мировой художественной культуры муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», Октябрьский район, гп.Талинка, проект «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили»;

Беломоин Андрей Валерьевич, заместитель руководителя общественного экологического движения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Третья планета от Солнца» - клуба ЮНЕСКО, г.Покачи, проект «Молодежный экологический проект «Мое Обь-Иртышье»;

Габидуллина Зоя Никифоровна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спектр», Нижневартовский район, пгт.Излучинск, проект «Экологическая оф-онлайн-лаборатория «Исследователь реки Вах»;

Колосова Алена Игоревна, ведущий инженер по охране окружающей среды Сургутского управления буровых работ №2 Публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», г.Сургут, проект «Не только нефть и газ – есть РСО у нас!»;

Козлова Наталья Васильевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №7 «Антошка», г.Урай, проект «Экологическая гостиная для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Все победители будут отмечены дипломами. Проекты победителей направлены в муниципальные образования автономного округа с рекомендаций к участию и предложением к реализации подобных проектов в муниципалитетах.

Конкурсные материалы участников размещены на официальном сайте Природнадзора Югры (www.prirodnadzor.admhmao.ru) в разделе «Формирование экологической культуры» - «Лучшие эколого-просветительские и природоохранные практики Югры», реестр которых ведется с 2018 года.

prirodnadzor.admhmao.ru

Втр, 26/10/2021 - 16:55

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