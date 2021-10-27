О доставке пенсий и других социальных выплат в ноябре 2021 года

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Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре информирует о доставке пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни в ноябре 2021 года.
Доставка пенсий за праздничные и выходные дни в ноябре 2021 года будет осуществляться:
- 3 ноября – за 4 ноября;
- 5 ноября – за 5 и 7 ноября.
- с 6 ноября в обычном порядке в соответствии с графиками выплаты.
Получателям пенсий через кредитные организации, дата зачисления на счета которых приходится на выходной день 5 ноября, доставка пенсий за ноябрь 2021 года будет осуществлена 3 ноября.
Далее в обычном порядке в соответствии с установленными датами доставки пенсий.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре