О доставке пенсий и других социальных выплат в ноябре 2021 года

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О доставке пенсий и других социальных выплат в ноябре 2021 года

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре информирует о доставке пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни в ноябре 2021 года.

Доставка пенсий за праздничные и выходные дни в ноябре 2021 года будет осуществляться:

  • 3 ноября – за 4 ноября;
  • 5 ноября – за 5 и 7 ноября.
  • с 6 ноября в обычном порядке в соответствии с графиками выплаты.

Получателям пенсий через кредитные организации,  дата зачисления на счета которых приходится на выходной день 5 ноября,  доставка пенсий за ноябрь  2021 года будет осуществлена 3 ноября.

Далее в обычном порядке в соответствии с установленными датами доставки пенсий.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Ср, 27/10/2021 - 16:21

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