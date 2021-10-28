Поддержка инвесторов в сфере туризма и развитие туристкой инфраструктуры

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Развитие туристкой инфраструктуры – одно из направлений реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», презентованного Вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко 29 апреля 2021 года. В ходе реализации нацпроекта будет создано 582 объекта туристкой инфраструктуры: построены 298 объектов коллективного размещения, реализовано 284 комплексных туристических проекта, созданы горнолыжные, бальнеологические, развлекательные и пляжные комплексы. На развитие туристкой инфраструктуры в России направлен ряд мер – льготное кредитование, поддержка целевых проектов, государственно-частное партнерство.
Сегодня государство имеет комплекс инструментов для поддержки инвесторов в сфере туризма. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на встрече Президента России Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий ВЭФ.
На поддержку инвестпроектов турсферы направлены льготные кредиты, механизмы государственно-частного партнёрства, с которыми работает корпорация «Туризм.РФ».
Кроме того, была запущена программа льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию гостиничных номеров, организатор которой – Ростуризм.
«С 2021 года в рамках нового национального проекта введён дополнительно отраслевой механизм предоставления льготных кредитов для инвесторов, реализующих туристические проекты от 120 номеров. В этом году он будет апробирован на крупных проектах. По результатам оценим возможность тиражирования этого инструмента на строительстве небольших туристических объектов. В целом у нас на следующий год в 2,5 раза больше заложено средств на субсидирование процентной ставки в рамках нацпроекта», – сказал Дмитрий Чернышенко.
Стать участником этой программы льготного кредитования могут проекты по строительству и реконструкции гостиниц и санаториев, а также – многофункциональных комплексов. В соответствии с программой кредиты инвесторам будут предоставляться по ставке 3-5% годовых, максимальный срок кредитования – 15 лет, размер кредита - от 100 млн до 70 млрд рублей.
Проекты- участники программы должны быть в высокой степени проработки: в частности, по ним должны быть получены документы на землю, разработан бизнес-план. Это могут быть проекты по строительству и реконструкции категории не менее «три звезды» площадью не менее 5 000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории, что будет способствовать созданию качественного и комфортного номерного фонда для туристов в России.
Окончательное решение по предоставлению льготных кредитов будет приниматься Ростуризмом совместно с Правительственной комиссией по туризму. Заявки инвесторов на льготный кредит направляются в Ростуризм банками. Чтобы финансировать свой проект на льготных условиях программы инвесторы обращались в уполномоченные банки (их список был сформирован Ростуризмом на старте программы), и - если банк готов предоставить кредит – он передает информацию в госорганы. После успешного прохождения отбора и положительного решения Комиссии – банк выдаст инвестору льготный кредит. Далее - государство будет компенсировать банку сумму, эквивалентную актуальной ключевой ставке Банка России, а инвестор — оплачивать только разницу между установленной и ключевой (компенсируемой) ставкой, которая и составит 3-5% годовых.
На текущий момент в Ростуризм на участие в программе уже подано более 50 заявок, как минимум столько же – на рассмотрении у банков.
«Ростуризм запускает различные новые меры поддержки, одной из наиболее ожидаемых является поддержка инвесторов в строительство крупных гостиничных проектов. Это мера льготного кредитования для создания гостиничных объектов от 120 номеров по всей территории России. Это и новые отели, и реновация старых, и санаториев в том числе. 30 сентября закончилась подача заявок, и на текущий момент подано более 50 заявок», - рассказала Заместитель Руководителя Ростуризма Елена Лысенкова на выставке индустрии гостеприимства PIR EXPO.
По словам Елены Лысенковой, ещё как минимум 50 инвестпроектов находятся на рассмотрении у банков. Победители станут известны до конца октября. До конца года будет объявлено следующее окно программы.
Более 650 заявок на господдержку туриндустрии подано в Минстрой РФ. Это проекты по созданию и модернизации объектов обеспечивающей инфраструктуры в 68 регионах России.
Софинансирование по отобранным проектам будет проводиться Минстроем через прямую поддержку регионам или через бюджетные инвестиции корпорации «Туризм.РФ», в том числе на разработку мастер-планов туристских территорий.
«На сегодняшний день мы совместно с коллегами начали активную работу по отбору объектов туристских территорий, федеральная поддержка которых и реализация начнется с 2022 года. Мы получили заявки от 68 субъектов на создание или модернизацию 650 объектов обеспечивающей инфраструктуры, предварительный перечень уже направлен в правительство России» - рассказал заместитель директора департамента финансов и имущественных отношений Минстроя России, администратор федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» Георгий Аргун.
Правительство России закрепило за Министерством строительства и ЖКХ госпрограмму по развитию туризма. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. Минстрой России в качестве куратора госпрограммы будет заниматься реализацией проектов по обеспечивающей туризм инфраструктуре. Речь идет о строительстве зданий и сооружений, на базе которых создадут туристические объекты.
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития туристической инфраструктуры было подписано и между Корпорацией «Туризм.РФ», банком ПСБ и Cosmos Hotel Group.
Стороны договорились о взаимной реализации проектов, где ПСБ является инвестором и кредитором, корпорация Туризм.РФ обеспечивает повышение инвестиционной привлекательности, в том числе, участвуя в капитале, а Cosmos Hotel Group выступает соинвестором объектов гостиничной и санаторно-курортной инфраструктуры, создаваемой в рамках соглашения, а также управляет этими объектами.
Первыми совместными проектами ПСБ, «Корпорации Туризм.РФ» и Cosmos Hotel Group станут два отеля уровня 4*, которые стороны создадут на базе принадлежащих банку активов в Анапе и Краснодаре до конца 2023 года.
Комментируя соглашение, генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов отметил: «Краснодарский край традиционно лидирует по числу приезжающих туристов, новое соглашение будет способствовать удовлетворению возрастающего спроса. Начнем с двух проектов, которые добавят к инфраструктуре туризма 450 номеров категории 4*. В дальнейшем рассчитываем нашу инвестпрограмму в крае расширить».
Гостиница в Анапе будет рассчитана на 250 номеров. Участок под застройку расположен недалеко от береговой линии, что позволит использовать объект как для нужд бизнес-путешественников, так и предоставлять услуги полноценного курортного отеля. Отель в Краснодаре общей площадью около 10 тыс. кв. м на 200 номеров расположится в центре города, здесь будут работать ресторан и лобби-бар, а также несколько многофункциональных конференц-залов и фитнес-центр. Отели будут функционировать под брендом Cosmos.
«Подобные проекты, в реализацию которых вовлечены частные инвесторы, государственные корпорации и крупнейшие финансовые институты страны, является ярким примером государственно-частного партнерства - гибкого и эффективного инструмента развития экономики в целом и отдельных ее отраслей в частности. Так, создание новых современных гостиничных комплексов, ориентированных в том числе на бизнес-аудиторию и отвечающих самым разнообразным запросам гостей и жителей регионов, будет способствовать расширению туристической инфраструктуры страны и поддержит привлекательность внутренних направлений для путешественников. Одновременно мы видим отличную инвестиционную возможность в развитии этих проектов», - отметил председатель банка ПСБ Петр Фрадков.
«Мы рады, что высокий спрос на внутренний туризм приводит к пониманию необходимости развивать сферу гостеприимства в России, строить новые качественные объекты, которые отвечают запросу гостей. Реализация совместных проектов с ПСБ и Корпорацией «Туризм.РФ» позволяет Cosmos HG выйти в столицу Краснодарского края и увеличить своё присутствие в Анапе. Теперь под управлением Cosmos HG в Краснодарском Крае будут уже четыре объекта. Данные проекты являются коммерчески выгодными, учитывая их удачное расположение и стабильно высокий спрос на качественные гостиничные услуги в регионе» - сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 29 апреля 2021 года презентовал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Нацпроект включает в себя мероприятия по развитию туристической отрасли России, направленные на модернизацию ее инфраструктуры, рост доступности путешествий по стране и совершенствованию госуправления сферы. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» нацелен на эффективную перезагрузку отрасли, в результате которой турпоток России возрастет с 65 млн поездок в год до 140 млн, экспорт туруслуг увеличится в 2 раза – до 22,5 млрд долл., число рабочих мест в туризме составит 4,7 млн, а путешествия по стране станут интереснее и комфортнее.
Вера Николаева, менеджер проектов АНО «Национальные приоритеты»