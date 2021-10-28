Юных жителей Ханты -Мансийского автономного округа на осенние каникулы пригласили посетить московский Музей Победы в онлайн-формате

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Юных жителей Ханты -Мансийского автономного округа на осенние каникулы пригласили посетить московский Музей Победы в онлайн-формате

В дни осенних школьных каникул московский Музей Победы предложил жителям Ханты-Мансийского автономного округа интересно и полезно провести время. Юных интернет-пользователей и их родителей приглашают посетить в онлайн-формате самый значимый военно-исторический музей нашей страны. Виртуальные посетители могут выбрать два варианта экскурсии по уникальной экспозиции «Подвиг Народа». В этом масштабном музейном пространстве объединены исторические декорации, панорамы, подлинные реликвии военных лет, фильмы-реконструкции, мультимедийные проекции и т. д. Гости «побывают» в Брестской крепости, захваченной нацистами Смоленской деревне, библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и у стен поверженного Рейхстага. Участники программы увидят, как проходила эвакуация культурных ценностей, принимались важные правительственные решения, создавалось оружие, необходимое для фронта.

На сайте Музея Победы можно выбрать Zoom-экскурсию «Подвиг Народа», которая проходит в режиме реального времени и у интернет-пользователей есть возможность пообщаться с гидом, или виртуальный 3D-тур «Подвиг Народа». Аудиогид для этой экскурсии озвучил директор Музея Победы Александр Школьник.

Более подробная информация на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/excursions/online-excursions/

Кроме того, цикл видеороликов «Зайди сегодня в музей», размещенных на ютуб-канале Музея Победы ( https://www.youtube.com/watch?v=8JmD6Ok4BjU&list=PLmDARP3CmHLhUU-sBn3ZUX... ) познакомит всех желающих с экспозициями и залами культурной площадки.

ФГБУК «Музей Победы»

Чт, 28/10/2021 - 11:40

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