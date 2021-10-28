Всемирный конгресс оленеводов мира пройдет в марте 2022 года в Югре

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Об этом сообщил сенатор РФ, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александр Новьюхов. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры, которое состоялось 27 октября в режиме видеоконференции.
Александр Новьюхов сообщил, что из-за сложившейся эпидобстановки VII Всемирный конгресс оленеводов мира переносится на март 2022 года. Такое решение было принято на заседании Ассоциации «Оленеводы мира».
Изначально событие должно было пройти в марте этого года в Ханты-Мансийске, но из-за эпидобстановки его перенесли на октябрь. Конгресс планировалось провести в очно-заочном формате. Для участия в форуме заявились делегаты из 10 стран мира.
Напомним, Всемирного конгресс оленеводов проводится один раз в четыре года. В прошлый раз мероприятие состоялось на территории Швеции.
Людмила Теткина