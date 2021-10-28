Более 650 тысяч югорчан прошли вакцинацию против COVID-19

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Более 650 тысяч югорчан прошли вакцинацию против COVID-19
фото i3vestno.ruфото i3vestno.ru
фото i3vestno.ru

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский провел прямой эфир с жителями региона. Глава ведомства ответил на волнующие вопросы югорчан, касающиеся  новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Алексей Добровольский подчеркнул, что медицинская помощь в регионе оказывается всем без исключения. Чтобы попасть в больницу, QR-код не требуется. Ограничение возникает при плановой госпитализации. Она не отличается от ранее установленной, но пациентам необходимо получить отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов до обращения.

В Югре развернуто 2 733 койки для лечения больных с COVID-19. Из них занято 2 275.. «Резерв коечного фонда есть. Если потребуется, готовы развернуть дополнительные резервные места в Нижневартовске, Сургуте. Скорость развертывания – не более суток. Более 400 коек – свободны», - сказала глава ведомства.

В ходе эфира Алексей Добровольский также отметил, что на лечение больных коронавирусом направят дополнительно 380 млн рублей из федерального бюджета. «Это не первое и не последнее решение, которое обеспечивает финансовую стабильность больниц и поликлиник», - сказал он.

На сегодня в регионе от COVID-19 привито более 651 тысячи человек, почти 8 тысяч из них – за последние сутки.

Для югорчан доступно приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», где хранятся QR-код, сведения о вакцинации и перенесенной болезни. Наличие антител не является основанием для выдачи QR-кода и противопоказанием для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Полученный после вакцинации от коронавируса QR-код действует в течение 1 года. Однако гражданам рекомендуют ревакцинироваться через 6-8 месяцев.

Алексей Добровольский также подчеркнул, что в текущую волну заболевания COVID-19 стали чаще болеть дети и беременные женщины. На 200 человек, находящихся в реанимации, приходится 2 ребенка в тяжелом состоянии. Дополнительные исследования показали, что вакцинация от коронавируса не несет опасности для беременных со сроком выше 20 недель и кормящих женщин.

Медучреждениям рекомендовано по возможности выделить отдельное время для вакцинации беременных.

Видеозапись прямого эфира доступна в социальных сетях директора департамента здравоохранения.

 

фото i3vestno.ruфото i3vestno.ru
фото i3vestno.ru
фото i3vestno.ruфото i3vestno.ru
фото i3vestno.ru
Чт, 28/10/2021 - 14:31

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