Проект «Закона о бюджете Югры» на три года

  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский
Проект «Закона о бюджете Югры» на три года

27 октября в Доме правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялась пресс-конференция с заместителем губернатора Югры Верой Дюдиной.

В Югре представили проект «Закона о бюджете округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 года». Традиционно главный финансовый документ региона будет социально ориентированным.

Как рассказала директор окружного департамента финансов, заместитель губернатора Югры Вера Дюдина, государственные программы округа социально-культурной направленности имеют приоритетное значение.

– В общем объёме расходов на реализацию государственных программ они занимают наибольший удельный вес – более 70 % на 2022-2024 годы, – отметила она.

Так, отдельные меры социальной поддержки с 1 января 2022 года проиндексируют на 4 %. Аналогично увеличат расходы на приобретение средств реабилитации инвалидов, расходы на питание (включая питание льготных категорий) обучающихся и учащихся начальных классов, питание в пришкольных лагерях и в учреждениях социального обслуживания.

С 1 сентября следующего года также проиндексируют на 4 % расходы стипендиального фонда в государственных учреждениях высшего и профессионального образования округа.

С 1 октября запланирована индексация на 4 % фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Российской Федерации от 2012 года.

Значительные средства предусмотрены на строительство 24 объектов здравоохранения. В их числе 20 медицинских организаций первичного звена здравоохранения в Югорске, Берёзовском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах, стационар с прачечной в Урае, бюро судебно-медицинской экспертизы, станции переливания крови и станции скорой медицинской помощи в Сургуте. На эти цели выделили: в 2022 году – 2,8 млрд рублей, в 2023 – 2,7 млрд рублей и в 2024 – 1,7 млрд рублей.

В завершение Вера Дюдина ещё раз подчеркнула, что ключевым приоритетом бюджетной политики округа в области расходов остаётся обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, повышение доходов граждан (семьи), восстановление занятости населения, исполнение социально-значимых обязательств, концентрация бюджетных инвестиционных ресурсов по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

Пётр Молданов

!ГРАНТ!

Хуӆта вухӑт мӑнты питӆӑт

Югра хуща поступсы хӑншса, муй тӑхета 2022-мит оӆн округев тӑйты вухӑт мӑнты питӆӑт. Па 2023-2024-мит оӆӊӑна ищи план хӑншман вәӆ. Тӑм нєпек мухты иса пўш вухӑт хӑннєхәйт вәӆты вәӆупсыя мӑнӆӑт. Щи вєрӑт оӆӑӊӑн путӑртӑс вух ӆўӊӑтты департамент кәща, округ кәща лӑӊкӑр нє Вера Дюдина.

Ӆўв ясӊӑӆн, щи государственной поступсэт мир вєрӑт ма ӆэщӑтты пӑта вєрӆайт, щи вєрӑт кәщайӆўвн иса пўш вантман тӑйӆайт. Щи вєрӑта 70 % вух мӑнӆ, щит 2022-2024-мит оӆӑтн. Щӑӆта па вух ӆутаӆ кӑсӆы йиӆ, щи пӑта индексация мосӆ, тӑм оӆӑтн щит 4 % питӆ. Мәш тӑйты ёха, няврємӑт ӑшколайн па ар тӑхетн ӆєтутн ӆапӑтты нётӆӑт. Па вәнӆтыйӆты айӆат ёх тыӆӑщ вухӆаӆ аршӑка вєрӆайт. Ар вух лекщитыйӆты хотӑт вєрты тӑхия мӑнӆ, иса 24 щимӑщ пәӆьница хот вєрӆа.

Щи кўтн 20 мӑӆтӑты хот Югорск вошн, Сўмӑтвош, Кондинской, Октябрьской, Сәрханӆ, Ёмвошн па Нефтеюганской районӑтн вєрӆы. Ёх уӆты пәӆьница Урай вошн омӑсӆа, щӑта сух пәсты тӑхи ищи питӆ, судебно-медицинской экспертиза вєрты тӑхи вєрӆа, Сәрханӆ вошн кӑӆы вўты тӑхи па скорой помощь хот омӑсӆа. Щи тӑхия мӑнӆ: 2022-мит оӆн – 2,8 млрд шойт вух, 2023-мит оӆн – 2,7 млрд шойт вух па 2024-мит оӆн – 1,7 млрд шойт вух.

Юхи хӑщум ясӊӑӆн Вера Дюдина лупас: Мўӊ иса пўш вантман тӑйӆэв, вухӑӊ политика хуща вух мўӊ мирев ма вәӆты тӑхия, мўӊ мўвев шавиты тӑхия ат мӑнӆ, ёх рәпата тӑхет ат тӑйӆӑт. Щи рәпата тӑхет вєра мосты утӑт, мўӊ социально-экономической вєрӑт пєӆа вантӆўв, щит мўвтєӆ ёхӆўв ма вәӆты щира.

Путӑр хӑншӑс: Пётр Молданов

!ГРАНТ!

Олныт хӯрум тлытн лакква-уртвсыт

Мнь таквс тпос вт нупыл стыт хталт округт олн ловиньтан департаментыт рӯпитан кӯщай н Вера Дюдина лххал тотнэ мхум округ мирколт акван-атыгласанэ. Ань 2022-2024 тлытт бюджет-олныт щар мк маныр врмалит мгыс тставет, тав ты урыл потыртас.

Кӯщай н лвме щирыл, щар влт бюджет-олныт социально-культурный врмалит мгыс щпитавсыт. 2022-2024 талытт мирн нтмил врнэ свсыр рнэ программат мгыс 70 процент свит олн холтаве тах. Хультум олныт ос округ экономикав нх-свмалтан мгыс ктаве.

Щар мк рнэ тлат мгыс 2022 тлт - 429,9 млн. солкви, 2023 тлт – 439,3 млн. солкви, 2024 талт – 450,3 млн. солкви тставе тах.

Мирн нтнэ олныт

Йильпи тл вылтахтын порат мирн нтнэ тва тлат нила процент свитын нх-нтавет. Тн халанылт гмыӈ-мосыӈ хтпат пусмалтан мгыс олныт нх-лмавет. Школат ос мт свсыр мтт ханищтахтын гмыӈ-мосыӈ нврамыт тнут-олнаныл с нх-нтавет тах.

Мтыт тлныл сӯкыр тпос выл хталныл училищат ос университетыт ханищтахтын студентыт стипендия-олнаныл с нх-нтумтавет. Мнь таквс тпос выл хталныл государственный ос муниципальный учрежденият рӯпитан хтпат ос нила процентын рӯпата олнаныл нх-нтавет.

Ань ты тлытт иӈ свнув лумхлас пенсия-олн виӈкве патсыт. Тн мгсыланыл с св олн тстувес. Тувыл св нврамыӈ щмьят мгыс с свнув пособие-олн ойтуӈкве патаве.

гмыӈ-мосыӈ хтпат нтавет

Тувыл ты хащтл гм пусмалтан ос мт свсыр врмалит мгыс ань олн ос ёмас свит тстувес. Нёлоловхуйплов тлныл ос лаль яныгнувег лнэ гмыӈ-мосыӈ хтпа ӯргалан мгыс, тпос сыс ойтнэ олныт с нх-нтвсыт. Кӯщай н тох лвыс:

- Ань хотты хтпат тнки палтаныл гмыӈ-мосыӈ савалап нврам янмалтаӈкве выгт ке, тн ос ёмас свит олныл ойтуӈкве патавет. Ты врмаль мгыс лаль ксыӈ тл нила млн. свит солкви тстуӈкве патв тах. Тувыл св нврамыӈ щмьят мгыс хӯрум тлын с св олн щпитасӯв.

Йильпи пӯльницат ӯнттавет

Мтыт тлытт Хльӯс, Хонтаӈ, Октябрьский, Сургутский, Нефтеюганский ос Ханты-Мансийский районытт, Югорск ос Урай ӯсыгт мир пусмалтан мгыс вт нупыл нила свсыр пӯльницат ӯнттуӈкве патавет. Тва ӯсытт судебно-медицинский экспертиза врнэ пӯльница, клп минэ станция-кол ос мт св пусмалтан врмаль тим. Ты тла мгыс 2022 тлт – 2,8 млрд., 2023 тлт – 2,7 млрд., 2024 тлт – 1,7 млрд. солкви тах тставе. 

Тнки рӯпата врнэ мхум урыл

Ань м янытыл мхум хащтл гмыл мтгыт. Ты паттат тва тнки рӯпатаныл врнэ хтпат рӯпата коланыл лап-пантсаныл, тн олн слуӈкве ат врмгыт. Ты хтпатн лаль кӯпнитнувег вос лыс, нлок-олн атпан процентын мньнувег враве тах. Тувыл ос мирн нтмил врнэ предпринимателит ат тл сыс нлок-олн ойтуӈкве ат лвавет.

Вера Дюдина лвыс: «Округувт щар мк врмаль, мир лупсатэ лаль ёмасыг вос мтыс. Мхум рӯпатанылт свнув олн вос слсыт. Щмьяӈ мхумн акваг нтуӈкве патв. Тувыл мт св рӯпитан м щпитаӈкве ри. Ксыӈ хтпа рӯпата вос ньщис. Тыи ос мт врмалит мӯсхалыг щпитан мгыс иӈ св рӯпата варуӈкве ри».

Мк рнэ тла мгыс олн холтаве

Округувт 2022-2024 тлыт сыс щар свнув олн ханищтап, мир пусмалтан, нврам самын паттын врмальн, лнэ колыт ойтхатнэ тлан ос лӈхыт мгыс олн тстувес.

Олн тстын департаментыт общественный советыт кӯщаиг рӯпитан хум Юрий Манчевский потре щирыл тох лы, ань округ бюджетувт рнэ свит олн лы. Ты пирмайтан олныт хосыт округув лаль свмуӈкве паты. Ань национальный проектыт ос свсыр мирн нтнэ программат пуссын рӯпитаӈкве патгыт, ёл ат пилттавет.

Николай МЕРОВ

!ГРАНТ!

Пт, 29/10/2021 - 09:34

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.