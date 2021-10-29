Проект «Закона о бюджете Югры» на три года

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27 октября в Доме правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялась пресс-конференция с заместителем губернатора Югры Верой Дюдиной.
В Югре представили проект «Закона о бюджете округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 года». Традиционно главный финансовый документ региона будет социально ориентированным.
Как рассказала директор окружного департамента финансов, заместитель губернатора Югры Вера Дюдина, государственные программы округа социально-культурной направленности имеют приоритетное значение.
– В общем объёме расходов на реализацию государственных программ они занимают наибольший удельный вес – более 70 % на 2022-2024 годы, – отметила она.
Так, отдельные меры социальной поддержки с 1 января 2022 года проиндексируют на 4 %. Аналогично увеличат расходы на приобретение средств реабилитации инвалидов, расходы на питание (включая питание льготных категорий) обучающихся и учащихся начальных классов, питание в пришкольных лагерях и в учреждениях социального обслуживания.
С 1 сентября следующего года также проиндексируют на 4 % расходы стипендиального фонда в государственных учреждениях высшего и профессионального образования округа.
С 1 октября запланирована индексация на 4 % фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Российской Федерации от 2012 года.
Значительные средства предусмотрены на строительство 24 объектов здравоохранения. В их числе 20 медицинских организаций первичного звена здравоохранения в Югорске, Берёзовском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах, стационар с прачечной в Урае, бюро судебно-медицинской экспертизы, станции переливания крови и станции скорой медицинской помощи в Сургуте. На эти цели выделили: в 2022 году – 2,8 млрд рублей, в 2023 – 2,7 млрд рублей и в 2024 – 1,7 млрд рублей.
В завершение Вера Дюдина ещё раз подчеркнула, что ключевым приоритетом бюджетной политики округа в области расходов остаётся обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития, повышение доходов граждан (семьи), восстановление занятости населения, исполнение социально-значимых обязательств, концентрация бюджетных инвестиционных ресурсов по приоритетным направлениям социально-экономического развития.
Пётр Молданов
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Югра хуща поступсы хӑншса, муй тӑхета 2022-мит оӆн округев тӑйты вухӑт мӑнты питӆӑт. Па 2023-2024-мит оӆӊӑна ищи план хӑншман вәӆ. Тӑм нєпек мухты иса пўш вухӑт хӑннєхәйт вәӆты вәӆупсыя мӑнӆӑт. Щи вєрӑт оӆӑӊӑн путӑртӑс вух ӆўӊӑтты департамент кәща, округ кәща лӑӊкӑр нє Вера Дюдина.
Ӆўв ясӊӑӆн, щи государственной поступсэт мир вєрӑт ма ӆэщӑтты пӑта вєрӆайт, щи вєрӑт кәщайӆўвн иса пўш вантман тӑйӆайт. Щи вєрӑта 70 % вух мӑнӆ, щит 2022-2024-мит оӆӑтн. Щӑӆта па вух ӆутаӆ кӑсӆы йиӆ, щи пӑта индексация мосӆ, тӑм оӆӑтн щит 4 % питӆ. Мәш тӑйты ёха, няврємӑт ӑшколайн па ар тӑхетн ӆєтутн ӆапӑтты нётӆӑт. Па вәнӆтыйӆты айӆат ёх тыӆӑщ вухӆаӆ аршӑка вєрӆайт. Ар вух лекщитыйӆты хотӑт вєрты тӑхия мӑнӆ, иса 24 щимӑщ пәӆьница хот вєрӆа.
Щи кўтн 20 мӑӆтӑты хот Югорск вошн, Сўмӑтвош, Кондинской, Октябрьской, Сәрханӆ, Ёмвошн па Нефтеюганской районӑтн вєрӆы. Ёх уӆты пәӆьница Урай вошн омӑсӆа, щӑта сух пәсты тӑхи ищи питӆ, судебно-медицинской экспертиза вєрты тӑхи вєрӆа, Сәрханӆ вошн кӑӆы вўты тӑхи па скорой помощь хот омӑсӆа. Щи тӑхия мӑнӆ: 2022-мит оӆн – 2,8 млрд шойт вух, 2023-мит оӆн – 2,7 млрд шойт вух па 2024-мит оӆн – 1,7 млрд шойт вух.
Юхи хӑщум ясӊӑӆн Вера Дюдина лупас: Мўӊ иса пўш вантман тӑйӆэв, вухӑӊ политика хуща вух мўӊ мирев ма вәӆты тӑхия, мўӊ мўвев шавиты тӑхия ат мӑнӆ, ёх рәпата тӑхет ат тӑйӆӑт. Щи рәпата тӑхет вєра мосты утӑт, мўӊ социально-экономической вєрӑт пєӆа вантӆўв, щит мўвтєӆ ёхӆўв ма вәӆты щира.
Путӑр хӑншӑс: Пётр Молданов
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Мнь таквс тпос вт нупыл стыт хталт округт олн ловиньтан департаментыт рӯпитан кӯщай н Вера Дюдина лххал тотнэ мхум округ мирколт акван-атыгласанэ. Ань 2022-2024 тлытт бюджет-олныт щар мк маныр врмалит мгыс тставет, тав ты урыл потыртас.
Кӯщай н лвме щирыл, щар влт бюджет-олныт социально-культурный врмалит мгыс щпитавсыт. 2022-2024 талытт мирн нтмил врнэ свсыр рнэ программат мгыс 70 процент свит олн холтаве тах. Хультум олныт ос округ экономикав нх-свмалтан мгыс ктаве.
Щар мк рнэ тлат мгыс 2022 тлт - 429,9 млн. солкви, 2023 тлт – 439,3 млн. солкви, 2024 талт – 450,3 млн. солкви тставе тах.
Мирн нтнэ олныт
Йильпи тл вылтахтын порат мирн нтнэ тва тлат нила процент свитын нх-нтавет. Тн халанылт гмыӈ-мосыӈ хтпат пусмалтан мгыс олныт нх-лмавет. Школат ос мт свсыр мтт ханищтахтын гмыӈ-мосыӈ нврамыт тнут-олнаныл с нх-нтавет тах.
Мтыт тлныл сӯкыр тпос выл хталныл училищат ос университетыт ханищтахтын студентыт стипендия-олнаныл с нх-нтумтавет. Мнь таквс тпос выл хталныл государственный ос муниципальный учрежденият рӯпитан хтпат ос нила процентын рӯпата олнаныл нх-нтавет.
Ань ты тлытт иӈ свнув лумхлас пенсия-олн виӈкве патсыт. Тн мгсыланыл с св олн тстувес. Тувыл св нврамыӈ щмьят мгыс с свнув пособие-олн ойтуӈкве патаве.
гмыӈ-мосыӈ хтпат нтавет
Тувыл ты хащтл гм пусмалтан ос мт свсыр врмалит мгыс ань олн ос ёмас свит тстувес. Нёлоловхуйплов тлныл ос лаль яныгнувег лнэ гмыӈ-мосыӈ хтпа ӯргалан мгыс, тпос сыс ойтнэ олныт с нх-нтвсыт. Кӯщай н тох лвыс:
- Ань хотты хтпат тнки палтаныл гмыӈ-мосыӈ савалап нврам янмалтаӈкве выгт ке, тн ос ёмас свит олныл ойтуӈкве патавет. Ты врмаль мгыс лаль ксыӈ тл нила млн. свит солкви тстуӈкве патв тах. Тувыл св нврамыӈ щмьят мгыс хӯрум тлын с св олн щпитасӯв.
Йильпи пӯльницат ӯнттавет
Мтыт тлытт Хльӯс, Хонтаӈ, Октябрьский, Сургутский, Нефтеюганский ос Ханты-Мансийский районытт, Югорск ос Урай ӯсыгт мир пусмалтан мгыс вт нупыл нила свсыр пӯльницат ӯнттуӈкве патавет. Тва ӯсытт судебно-медицинский экспертиза врнэ пӯльница, клп минэ станция-кол ос мт св пусмалтан врмаль тим. Ты тла мгыс 2022 тлт – 2,8 млрд., 2023 тлт – 2,7 млрд., 2024 тлт – 1,7 млрд. солкви тах тставе.
Тнки рӯпата врнэ мхум урыл
Ань м янытыл мхум хащтл гмыл мтгыт. Ты паттат тва тнки рӯпатаныл врнэ хтпат рӯпата коланыл лап-пантсаныл, тн олн слуӈкве ат врмгыт. Ты хтпатн лаль кӯпнитнувег вос лыс, нлок-олн атпан процентын мньнувег враве тах. Тувыл ос мирн нтмил врнэ предпринимателит ат тл сыс нлок-олн ойтуӈкве ат лвавет.
Вера Дюдина лвыс: «Округувт щар мк врмаль, мир лупсатэ лаль ёмасыг вос мтыс. Мхум рӯпатанылт свнув олн вос слсыт. Щмьяӈ мхумн акваг нтуӈкве патв. Тувыл мт св рӯпитан м щпитаӈкве ри. Ксыӈ хтпа рӯпата вос ньщис. Тыи ос мт врмалит мӯсхалыг щпитан мгыс иӈ св рӯпата варуӈкве ри».
Мк рнэ тла мгыс олн холтаве
Округувт 2022-2024 тлыт сыс щар свнув олн ханищтап, мир пусмалтан, нврам самын паттын врмальн, лнэ колыт ойтхатнэ тлан ос лӈхыт мгыс олн тстувес.
Олн тстын департаментыт общественный советыт кӯщаиг рӯпитан хум Юрий Манчевский потре щирыл тох лы, ань округ бюджетувт рнэ свит олн лы. Ты пирмайтан олныт хосыт округув лаль свмуӈкве паты. Ань национальный проектыт ос свсыр мирн нтнэ программат пуссын рӯпитаӈкве патгыт, ёл ат пилттавет.
Николай МЕРОВ
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