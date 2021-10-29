Состоялась заседание Совета коренных народов Югры

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Состоялась заседание Совета коренных народов Югры
Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.
Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.

27 октября в Ханты-Мансийске в Доме правительства под председательством сенатора РФ, первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александра Новьюхова в режиме онлайн состоялось заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Выступая на видеоконференции, Александр Новьюхов отметил, что в связи с пандемией коронавируса VII Всемирный конгресс оленеводов переносится на март 2022 года и состоится в городе Ханты-Мансийске.

На заседании также говорили об изменении порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Севера. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из инициаторов изменения данного закона, поскольку в течение долгого времени на Совете обсуждались проблемы с хантыйским алфавитом. 1 июня 2021 года всеми соответствующими полномочиями было наделено правительство Российской Федерации, а 7 октября 2021 года были приняты правила утверждения норм языков коренных малочисленных народов Севера.

По первому вопросу о деятельности Советов коренных малочисленных народов Севера отчитались представители администрации Сургутского района. Стало известно, что с 2016 года на заседаниях Совета ежеквартально обсуждались темы по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, защите их исконной среды обитания, образования, жилищной сферы, здравоохранения, организации работы многофункциональных центров и другие. К работе Совета постоянно привлекаются компании недропользователей. За 2020 год было рассмотрено и решено 32 вопроса, в том числе, по доставке коренных жителей и их детей со стойбищ в различные лечебные учреждения района. За пять лет численность коренных малочисленных народов Севера на территории района увеличилась на 234 человека. На территории данного муниципального образования успешно развивается частное оленеводство, поголовье оленей возросло на 936 голов. Выплаты по экономическим соглашениям увеличились на 40 тысяч и составляют в среднем 185 тысяч рублей на одного жителя в год. Проведение очередного заседания Совета запланировано на декабрь текущего года.

Исполняющий обязанности главы Берёзовского района Павел Артеев рассказал, что работа Совета представителей коренных малочисленных народов Севера за период с 2020 по 2021 годы осуществлялась в дистанционном формате. Большинство вопросов поступало к ним по государственной программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». В связи с этим Берёзовским районным отделом по вопросам коренных малочисленных народов Севера, природопользования, сельского хозяйства и экологии было принято решение о создании в соцсети «Вконтакте» сообщества «Отдел по всем вопросам коренных народов». С гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера была проведена разъяснительная работа о помощи, которая предоставляется  государством лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность. За девять месяцев текущего года освоение государственной программы составило 83 %. Многим предоставлены квоты на добычу водных биоресурсов для обеспечения традиционного уклада жизни. Также при обращении граждан из числа коренных малочисленных народов Севера при оформлении различных документов специалисты районной администрации оказывают всю необходимую помощь.

Яков Самохвалов в своём докладе отметил, «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» ежегодно создаёт десятки новых некоммерческих организаций. С вопросом о создании  такой организации для коренных малочисленных народов Севера выступила Любовь Кашлатова из Берёзово. Она рассказала, что они с июля 2020 года никак не могут зарегистрировать свою некоммерческую общину. Её заявление приняли к сведению и пообещали приложить все необходимые усилия для её дальнейшей регистрации.

В завершение видеоконференции начальник управления национальной политики Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Пишуков отметил, что все четыре поручения Совета представителей коренных малочисленных народов Севера исполнены в полном объёме. Кроме того, к ним поступило ещё восемь вопросов, которые будут рассматриваться в ближайшее время.

Владимир Енов

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Шуши ёх вєрӑт ӆэщӑтты мирхот вәс
Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.
Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.

Ай тӑхет потты тыӆӑщ 27–мит хӑтӑӆн Югра мўвев кәщаит хотн шуши ёх вєрӑт ӆэщӑтты щирӑтн видеоконференция мӑнӑс. Щи вән мирхот кәщая Александр Новьюхов вәс.

Ԯўв путӑртӑс, хуты коронавирус мәш вєр пӑта тӑм пўш VII-мит Mўвтєӆ мир вўӆы ӆавӑӆты ёх конгресс тәп вән кєр тыӆӑщ 2022-мит оӆн Ёмвошн вєрӆы. Щи тумпийн йиӆуп алфавит, кашӑӊ ясӑӊ, пос хӑншты пӑта арсыр м поступсэт вўсыйт.

Сырыя Сәрханӆ район оӆӑӊӑн па ӆыв хущеӆа рәпитты шуши ёх вєрӑт ӆэщӑтты оӆӑӊӑн Андрей Трубецкой айкеӆ тәс. Уша йис, хуты иса 2016- мит оӆ вўш эвӑӆт кашӑӊ хәӆум тыӆӑщ мӑр ӆыв шуши мир социально- экономической вәӆты-хоӆты щирӑт эвӑӆт мирхотӑт вєрсӑт. Лупсӑт, муй щирн ӆыв рәт мўвӆаӆ ӆавӑӆты, няврємӆаӆ вәнӆтӑты, вәӆты хотӑт мӑты, мәш вєрӆаӆ  мӑӆты па муй щирн хӑнтэта йиӆпа вєрум многофункциональной центр тӑхетн еӆӆы рәпитты рӑхӆ.

Щи пӑта ин юхи хӑщум вет оӆ мӑр С әрханӆ районӑн 234-кєм хуята хӑнты мир аршӑка йис. Ӆыв канэӆа єнмӑӆты вўӆыӆаӆ ищи 936-кєм вой арата юхӑтсӑт.

Еӆӆы шуши ёх вєрӑт мирхот ван хӑтӆуп тыӆӑщн 2021-мит оӆн вєрӆы.

Щӑӆта Сўмӑтвош район кәща кана вәӆты хә Павел Артеев лупӑс, хуты щимӑщ мирхотӑт ӆыв хущеӆа иса 2020-мит оӆ вўш эвӑӆт па 2021- мит оӆ вәнты онлайн щирн вәсӑт. Шєӊк арсыр нётупсы щирӑт хӑнтэт па вухаӆят тӑмхӑтӆ ин Югра мўвевн рәпитты государственной поступсэт унтасн иньщӑссӑт па араттєӆн вохсӑт. Щи пӑта Интернет хуща Сўмӑтвош районӑӊ шуши мир тӑхи йиӆпа «В Контакте» хуща нємасыя пўншсы. Вантэ, мосты пурайн шуши мир хӑннєхуятӑт мсыева ӆыв нўшайӆаӆ оӆӑӊӑн щив па хӑнштыя щир тӑйӆӑт па щи тӑхи эвӑӆт ищипа нётӆыйт.

«Шуши мирӑта нёт ты поступсы» щирн тӑм юхи хӑщум ртъяӊ тыӆӑщ мӑр Сўмӑтвош районӑн щимӑщ хӑннєхуятӑт шуши мир эвӑӆт нётӆыйт, мӑта ёх хўӆ па вой веӆпӑсӆӑты щирн рәпитӆӑт, вўӆы тащӆаӆ єнмӑӆӆӑт па ар пєлӑк иса ай кәртӑтн вәӆупсы щирӆаӆ еӆӆы тәӆӑт. Итәх вошӑӊ хӑнтэт па вухӑӆят ищиты хўӆ веӆпӑсӑт щирн квота нєпекӑтн йиӆуп поступсэт хўватн па катӆуптӑӆыйт. Щи тумпийн шуши хӑннєхуятӑт закон щирӑтн веӆпӑс вєр нєпекӑт ӆэщӑтты нётӆыйт.

Видеоконференция сухӑнты кємн «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» кәща хә Я. Самохвалов путӑртӑс, хуты ӆыв иса шуши мир хуятӑта нётӆӑт, сыр-сыр некоммерческой рәпитты тӑхет йиӆпа пўншӆӑт. Тӑм пўш нӆ щимӑщ вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты тӑхи пӑта сыр-сыр мосты нєпекӑт тәса ӆэщӑтсӑт. Арсыр мир хуятӑта ӆыв ищиты некоммерческой рәпитты тӑхет вєрты па нётӆӑт.

Ӛхӑт Сўмӑтвош район шуши ёх вєрӑт ӆэщӑтты тӑхи нє Любовь Кашлатова лупӑс, хуты ӆыв шуши мир тӑхи вєрсӑт па ин тәп мосты нєпекӑт вәщ тыӆӑщ 2020-мит оӆ вўш эвӑӆт мсыева ӆэщӑтты ин тӑмхӑтӆ вәнты ӑн вєритӆӑт. Я. Самохвалов па нёхмӑс, хуты юхи хӑщум хӑтӆӑтн ӆыв кашӑӊ вєр иса тәса вєрӆэӆ.

Владимир Енов

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Сосса мир трвитыӈ врмаляныл урыл кӯщаит потыртасыт
Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.
Алёна и Денис Кечимовы. Фото Надежды Рагимовой.

Округ мирколт  ты тпос 27 хталт свсыр кӯщаит ос сосса мхум сапрнин акван-атхатыгласыт, рущ лтӈыл: «Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры» намаим лыс. Ты сапрнит ханты хум Александр Новьюхов пуӈктотыс.

Сургутский район миркол кӯщай Андрей Трубецкой сосса мирыт нтнэ урыл влт потыр­тас. Та мт сосса мхум советаныл 2016 тлт вр­вес. Миркол кӯщаит ос ханты, рн хтпат хӯрум тпос сыс акв щёс акван-атхатыглгыт. 2020 тл сыс тн 32 трвитыӈ вр­малит щирыл рӯпитасыт.

Ань врт лнэ щмьят нвраманыл ханищтан мн ос юв вертолётыл манос мшинал тотыгла­вет. Сосса щмьят тнки мнаныл округувт лнэ реестр-нпакн хансуӈкве ат врмысаныл. Мирколт рӯпитан хтпатн ты нпакыт в­руӈ­кве ань нтавет. Москва ӯст ФАДН-колн нпаканыл хумус ктуӈкве с хӯлта­вет. Сургутский районт сосса мхум акваг ӯрга­лым ньщавет.  Ат тл сыс сосса мхум тот свнувег мтыс, слы ӯрнэ щмьят с свмгыт.

Сургутский районт лнэ слыӈ хум Степан Кечимов акв врмаль урыл лтыӈ лвыс:

– Пс йис мт лнэ щмьят м-вй нх-винэ компаният ёт соглаше­ние-нпак щирыл рӯпи­тгыт. Тувыл св тл нт­мил-олныт нх щар ат нтавет.

Слы ӯрнэ хтпа кол ӯнттуӈкве ке ксащи, тав прт ёвтнэ мгсыл 20 стыра солквил туп тставе. Норыт, пртыт ань сака тыныӈыт. Тс­тым олнытыл матыр в­руӈкве ос кол ӯнттуӈкве олн щар ат твылхаты. Ты нпак ань мт щирыл хансуӈкве ри.

М-вит ӯргалан де­партамент-колт рӯпитан хтпат лвсыт, хоты пор­масыт пс йис мт лнэ сосса мхумн ргыт, нпакн вос хансыяныл. Норыт, пртыт, иснасыт ос мт рнэ утыт ты компа­ният тнки вос ёвтгыт.

Сосса хтпат олныл ойтуӈкве щар ат ри, тват мт нупыл холтыя­ныл. Степан Кечимов ос лввес, такви номтанэ нпакн вос хансыянэ ос ты департаментын пищма вос кты.

Хльӯс район миркол кӯщай Павел Артеев сосса мхум советаныл рӯ­пататэ урыл с китыг­лавес. Тн ты тл сап­рнияныл ищхӣпыӈ ут хосыт туп врыгласаныл. Тот лнэ мньщи, ханты мхум мн окру­гувт сосса мирыт мгсыл рӯпитан программа урыл ос ФАДН-колн хумус нпакыт ктуӈкве, та урыл втихал киты­глах­тасыт. Хльӯс районт рӯ­питан сосса мхум совет «ВКонтакте» ищхӣпыӈ мт тнки лпс врсыт ос мхум китыглахтын лтыӈ ке ктгыт, та урыл тот тра хансгыт.

Сапрнит с акв вр­маль урыл потыр лыс. Ань св некоммерческий организацият рӯпитаӈ­кве патсыт. Тн «Центр гражданских инициатив» нампа колныл олныл акваг нтавет. Та колт кӯщаиг рӯпитан хум Яков Самохвалов лвыс, ты тл туп нила община тнки нпаканыл ктыгласыт ос грант-олныл тстувсыт. Сосса мхум НКО ат вргыт, ты олн мгсыл н­паканыл щар ат ктгыт.

Хльӯст лнэ ханты н Любовь Васильевна Кашлатова лвыс, тн 2020 тлныл йттур тпосныл НКО вргыт, нпаканыл ювле акваг та ктавет. Ос ты тпост 30 стыра солквил ойтуӈ­кве лввсыт. Ты нпакыт олн тл вравет кос, тн олн ойтуӈкве щар ат ксащасыт. 

Яков Самохвалов сосса мхум мгсыл ханищтап ищхӣпыӈ ут хосыт вруӈкве лвхатас. НКО хумус вруӈкве ос нпакыт рнэ щирыл хумус щпитаӈкве округ янытыл лнэ мньщи, ханты, рн хтпат ханищтаӈкве патавет. 

Людмила Теткина   

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Пт, 29/10/2021 - 12:35

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