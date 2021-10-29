100-летию народного художника посвящается….

  • Русский
100-летию народного художника посвящается….

Сегодня, 29 октября, в Этнографическом музее «Торум Маа» в просторной светлой воссозданной мастерской состоялось открытие выставки «Всюду жизнь», посвящённой 100-летию народного художника Владимира Александровича Игошева.

Народный художник Владимир Александрович Игошев – беззаветно преданный своей детской мечте, советский импрессионист, художник, раскрывший в своих живописных холстах всему миру богатейшую культуру северных народов – ханты и манси.

Пейзажи, портреты, сюжетные композиции и даже натюрморт…мансийский, единственный в своем роде. Ведь именно на Сосьве в 1954 году состоялось его первое знакомство с северной сказкой. Это рассказ о людях Югры, самый искренний и самый откровенный.

Открывая выставку, директор музея Людмила Алферова отметила:

– У нашего музея это не единственный проект, связанный с именитыми художниками. Сотрудники музея, выполняя свою главную миссию, сумели привнести и этнографию, и вот таких творческих людей, которыми гордится наша Югра. Здесь проявляется сотрудничество двух учреждений культуры. И наша задача – показать главного героя выставки В.А. Игошева. Здесь действительно дивная атмосфера настоящего художника с необычными подходами, показывающими то, как работал художник. А самое главное – удачно совмещена та любовь, которую художник передал нашей земле, нашим народам, прибывая на Сосьве, а также наши предметы этнографии, которые увлекали его. Поэтому сегодняшняя выставка – это яркий и добрый праздник в день его рождения,  в день столетия советского  импрессиониста Владимира Игошева.

И, действительно, на выставке «Всюду жизнь», посвященной 100-летию со дня рождения художника В.А. Игошева, на примере  доподлинной постановки мансийского натюрморта, составленного из композиции  музейных предметов, любой желающий сможет узнать, как звучат их названия на мансийском языке? О чём необходимо знать художнику при расстановке предметов? Где главное место в картине? За счёт чего можно выделить главный объект, а также придать всей композиции цельность?

А  также,  следуя  за  мастерством художника, попробовать на палитре сочетание кадмия  и краплака, ализарина и ультрамарина, кобальта и умбры, охры и сиены… выяснить  какой разбавитель для масляных красок лучше: уайт-спирит, скипидар или обычное льняное масло.

Ирина Самсонова

 

Пт, 29/10/2021 - 18:05

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.