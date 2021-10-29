100-летию народного художника посвящается….

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Сегодня, 29 октября, в Этнографическом музее «Торум Маа» в просторной светлой воссозданной мастерской состоялось открытие выставки «Всюду жизнь», посвящённой 100-летию народного художника Владимира Александровича Игошева.
Народный художник Владимир Александрович Игошев – беззаветно преданный своей детской мечте, советский импрессионист, художник, раскрывший в своих живописных холстах всему миру богатейшую культуру северных народов – ханты и манси.
Пейзажи, портреты, сюжетные композиции и даже натюрморт…мансийский, единственный в своем роде. Ведь именно на Сосьве в 1954 году состоялось его первое знакомство с северной сказкой. Это рассказ о людях Югры, самый искренний и самый откровенный.
Открывая выставку, директор музея Людмила Алферова отметила:
– У нашего музея это не единственный проект, связанный с именитыми художниками. Сотрудники музея, выполняя свою главную миссию, сумели привнести и этнографию, и вот таких творческих людей, которыми гордится наша Югра. Здесь проявляется сотрудничество двух учреждений культуры. И наша задача – показать главного героя выставки В.А. Игошева. Здесь действительно дивная атмосфера настоящего художника с необычными подходами, показывающими то, как работал художник. А самое главное – удачно совмещена та любовь, которую художник передал нашей земле, нашим народам, прибывая на Сосьве, а также наши предметы этнографии, которые увлекали его. Поэтому сегодняшняя выставка – это яркий и добрый праздник в день его рождения, в день столетия советского импрессиониста Владимира Игошева.
И, действительно, на выставке «Всюду жизнь», посвященной 100-летию со дня рождения художника В.А. Игошева, на примере доподлинной постановки мансийского натюрморта, составленного из композиции музейных предметов, любой желающий сможет узнать, как звучат их названия на мансийском языке? О чём необходимо знать художнику при расстановке предметов? Где главное место в картине? За счёт чего можно выделить главный объект, а также придать всей композиции цельность?
А также, следуя за мастерством художника, попробовать на палитре сочетание кадмия и краплака, ализарина и ультрамарина, кобальта и умбры, охры и сиены… выяснить какой разбавитель для масляных красок лучше: уайт-спирит, скипидар или обычное льняное масло.
Ирина Самсонова