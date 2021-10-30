Корреспондент ГТРК "Югория" завоевала Гран-при фестиваля "Многоликая Россия"

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Корреспондент государственной телерадиокомпании «Югория» получила главный приз Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Наталья Маковецкая стала обладательницей Гран-при за цикл документальных фильмов про историю древних поселений ханты и манси.
С национальными песнями и танцами встречают журналистов со всей России. Обычно они освещают главные новости своих регионов – в этот раз сами дают инфоповод. На сцене победители конкурса «Многоликая Россия». И за то, что живут журналистикой, получают заслуженные награды. Обладателем самого главного приза – Гран-при стала корреспондент государственной телерадиокомпании «Югория» Наталья Маковецкая.
Наталья Маковецкая, корреспондент ГТРК «Югория», обладатель Гран-при конкурса «Многоликая Россия»:
«Мы основывались на исторических источниках, работали в архивах, встречались со старожилами древних поселений. Акцент делали на том, что ханты и манси являются основателями поселений, но в то же время и охватили всё».
Цикл документальных фильмов про историю древних поселений ханты и манси получил высокую оценку жюри. Герои программ Натальи – оленеводы, рыбаки, охотники. Её работы – о судьбах коренных жителей, их традициях и обычаях. В числе призёров конкурса и журналисты ГТРК «Татарстан». Эксперты их отметили в номинации «Лучший медиапроект года».
Эльмира Заляева, заместитель начальника службы информационных программ ТВ ГТРК «Татарстан»:
«В работе нашей телерадиокомпании тема национального единства, многообразия населения республики всегда занимает особое место. Мы никогда не берёмся за неё простыми формами. Если начинаем её отражать, делаем это большими, крупными проектами».
Всероссийский конкурс «Многоликая Россия» проводится республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». В этом году на него заявились журналисты из 22 регионов страны. Жюри оценило свыше 700 работ.
Айдар Салимгараев, руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»:
«Конкурс очень важен. Даже если вы не победили, вы подали работу и получили должную оценку. Но самое главное – мы делимся друг с другом и показываем, насколько велика Россия».
Многонациональная Россия такая яркая и уникальная в каждом уголке. И показать всё её богатство так интересно смогли победители конкурса.
ГТРК "Югория"