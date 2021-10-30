34-ый день рождения музея «Торум Маа»…

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Сегодня, 30 октября, Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» отмечает свой 34-ый день рождения. Музей по праву считается визитной карточкой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В самом сердце столицы Югры – в городе Ханты-Мансийска, где сливаются великие реки Обь и Иртыш, на одном из семи священных холмов в 1987 году был создан музей «Торум Маа», название которого с мансийского языка переводится как «Божественная (Небесная) Земля». Его отцами-основателями считаются хранители истории родного края, представители народа ханты и манси – знаменитые югорские писатели – Юван Шесталов и Еремей Айпин.
Сегодня фонд музея составляет более трёх тысяч экспонатов. Он стал для югорчан местом, где можно погрузиться в атмосферу традиционной жизни обских угров, увидеть обстановку, в которой многие века живут коренные жители югорской земли.
Уважаемые сотрудники музея, благодаря вашему труду у хантымансийцев и гостей окружной столицы есть возможность познакомиться с древней историей обских угров, с прошлым и настоящим нашей малой родины, с историей окружной столицы, региона и страны.
Дорогие друзья! Поздравляем вас с 34-ой годовщиной со дня образования музея! Примите слова искренней признательности за ваш самоотверженный труд в деле сохранения культурного наследия обских угров. Пусть ваши фонды пополняются экспонатами, которые будут завораживать любознательных посетителей, неравнодушных к истории древней Югры! Продолжайте дарить жителям окружной столицы и гостям радость познания!
От всей души желаем вам крепкого сибирского здоровья, неиссякаемого энтузиазма, удивительных открытий и находок, творческих успехов!
С праздником!
Коллектив Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»