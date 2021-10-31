Выставка рисунков &quot;Дети в оленеводстве – 2022&quot;

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Выставка рисунков "Дети в оленеводстве – 2022"
Фотография Алёны ГерасимовойФотография Алёны Герасимовой
Фотография Алёны Герасимовой

Приглашаем детей и молодежь до 17 лет из оленеводческих регионов принять участие в выставке рисунков «Дети в оленеводстве – 2022»! Выставка будет проведена в рамках VII Всемирного конгресса оленеводов в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), 3 – 9 марта 2022 г.

Все участники выставки получат сертификаты участника. Также правление Ассоциации «Оленеводы Мира» наградят дипломами и символическими призами 10 участников, которые будут отобраны методом жребия.

Участники сами решают, что именно рисовать. Основным критерием является то, что нарисованное должно иметь отношение к оленеводству. В выставке принимают участие только оригиналы рисунков. Рисунки должны прибыть в Ханты-Мансийск не позднее 3 февраля 2022 г.

Более подробная информация по ссылке https://reindeerherding.org/news/278-2021-10-27-10-24-04

Правление Ассоциации "Оленеводы мира"

 

Фотография Алёны ГерасимовойФотография Алёны Герасимовой
Фотография Алёны Герасимовой
Фотография Алёны ГерасимовойФотография Алёны Герасимовой
Фотография Алёны Герасимовой
Вс, 31/10/2021 - 08:44

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