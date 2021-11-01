Стартовал приём заявок на конкурс «Журналист года Югры»

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Департамент общественных и внешних связей автономного округа продолжает прием заявок на конкурс профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры». Документы можно предоставить до 15 ноября 2021 года через официальный сайт.
На конкурс принимаются работы, размещенные в СМИ и
личных аккаунтах в социальных сетях в период с 15 ноября 2020 года по 15 ноября текущего года. Участниками могут стать штатные сотрудники и внештатные авторы СМИ, зарегистрированных в установленном законодательством порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Югры, учащиеся 9-11 классов, общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории автономного округа; граждане, проживающие в автономном округе, регулярно ведущие личные аккаунты в социальных сетях и имеющие не менее 500 подписчиков (блогеры).
Отметим, с 2019 года в состав конкурса введена номинация «Медиаменеджер года» для руководителей (заместителей) СМИ или организации, внесших значительный вклад в развитие отрасли.
В текущем году введена еще одна специальная номинация – «Социально ответственная редакция», за победу в которой поборются редакции средств массовой информации, реализующие проект о преимуществах вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, как наиболее эффективной профилактической меры, и обеспечившие достижение не менее 85 % уровня коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
Для участия необходимо заполнить заявку в электронном виде с указанием фамилии, имени, отчества, должности, места работы, адреса электронной почты, номера мобильного телефона. Отдельными файлами к заявке прикрепить конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями положения о конкурсе, размещенного на официальном сайте.
Отметим, итоги конкурса будут подведены до 30 декабря 2021 года.
Департамент общественных и внешних связей Югры