В Югре продолжается Всероссийская перепись населения

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Всероссийская перепись населения стартовала в стране 15 октября. Для проведения переписи в Ханты-Мансийском автономном округе привлечены 3 436 переписчиков.
В Югре за 10 дней перепись прошла четверть населения региона. До 14 ноября переписчики планируют обойти 90 тысяч адресов – это более 1,6 млн человек в 22 муниципальных образованиях.
«Перепись объединяет все регионы нашей страны. Без автономного округа она будет неполной. Важно участие каждого из нас. Точность, полнота полученной информации переписчиками - основа государственных решений, принимаемых в интересах граждан. Уважаемые югорчане, призываю вас принять участие во Всероссийской переписи населения, прошу вас отнестись к ней не формально, а с гражданской ответственностью», - обратилась губернатор Югры Наталья Комарова к жителям региона.
В период с 15 октября по 8 ноября предоставляется возможность самостоятельно переписаться онлайн на портале государственных и муниципальных услуг, на гостевых компьютерах в отдельных МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа. Заполнить электронные бланки можно будет не только на себя, но и на всех членов домохозяйства. Лица, переписанные на портале «Госуслуги» и в МФЦ, получат коды подтверждения и QR-код с информацией о результатах прохождения переписи на домохозяйство аналогично переписи.
Отметим, все переписчики оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации.
Для проведения переписи созданы 474 переписных участка, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчика домой. Адреса и телефоны переписных участков размещены на сайте Тюменьстата в разделе «Переписи и обследования».
Важно, что перепись организована с соблюдением всех мер безопасности. Переписчики и волонтеры регулярно проходят тестирование на COVID-19, застрахованы по договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на период проведения мероприятия. Каждый стационарный переписной участок снабжен масками и перчатками, на входе добровольцы измеряют температуру.
Итоги переписи будут предоставлены в конце 2022 года. Напомним, жителям необходимо ответить на 33 вопроса. Многие из них знакомы россиянам по предыдущим переписям, например, вопросы о возрасте, поле, образовании, семейном статусе. При этом появились вопросы по источникам доходов граждан, уточним, что без указания их размера.
admhmao.ru