Творческий проект «Лаборатория игры и игрушки» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

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Творческий проект «Лаборатория игры и игрушки» в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
фото Л. Теткинойфото Л. Теткиной
фото Л. Теткиной

Ко дню народного единства Окружной Дом народного творчества 3 и 4 ноября 2021 года, представит тематические площадки об играх и игрушках народов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

За три года в рамках проекта были реализованы интерактивные программы, мастер-классы, выставки, турниры по шахматам «топис».

Игра является отражением жизни народы, его культуры и быта. Сохранение традиций происходит в ее преемственности, когда молодое поколение воспринимает и принимает сложившийся уклад жизни своих предков, именно в первые годы жизни они познают мир через игру. Игры могут быть разными: подвижными и тихими, интеллектуальными, на ловкость и выносливость, а также частью обрядовых действий.

В первый день, 3 ноября, тематическая площадка «Традиционные молодежные игры народов России» с представлением игр и игрушек.

Второй день, 4 ноября, тематическая площадка «Напольные и интеллектуальные игры обских угров» с представлением игр и игрушек.

Мероприятия будут транслироваться на сайте Культура РФ https://www.culture.ru/. Все желающие могут наблюдать за тематическими площадками в режиме онлайн.

Департамент культуры Югры

фото Л. Теткинойфото Л. Теткиной
фото Л. Теткиной
фото Л. Теткинойфото Л. Теткиной
фото Л. Теткиной
Втр, 02/11/2021 - 16:20

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