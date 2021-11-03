В Берёзово будет построена новая школа

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Строительную площадку школы на 700 мест посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в поселок Березово.
Объект возводится в рамках реализации национального проекта «Образование» и на основании письма, направленного в адрес органов местного самоуправления от жителей поселения. Школа вошла в состав карты развития Югры.
Строительные работы начались в августе. Согласно проекту, это будет трехэтажное современное здание.Помимо предметных кабинетов в школе будут расположенымузей, зрительный зал на 450 мест, спортивно-оздоровительный, медицинский и административный блоки,библиотека.
В школе будет обеспечен полный доступ для маломобильных групп.
Сегодня на объекте завершена подготовка территории, завезены строительные материалы. Ожидается, что новую школу жители Березово получат уже в 2023 году.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры