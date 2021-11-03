Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила победителей окружного детского конкурса «История родовых поселений»

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Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила победителей окружного детского конкурса «История родовых поселений»
фото gov.admhmao.ru фото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru

В преддверии Дня народного единства подведены итоги окружного детского конкурса «История родовых поселений» – «Йис кәртӑт вәӆупсы» – «Йис пāвлыт ōлупса» – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» для детей 6-12, 13-18 лет, организованного Департаментом общественных и внешних связей Югры, Объединенной редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». 

– Поздравляю наших победителей! Для многих юных краеведов участие в конкурсе, процесс подготовки итоговой работы, – это возможность узнать о быте, истории своей страны, семьи. Участники конкурса делятся своими фотографиями с экскурсий, исследовательских путешествий по Югре, – написала  на своей странице «ВКонтакте» Наталья Комарова.

Стоит отметить, на окружной детский конкурс поступило 46 творческих работ из Белоярского, Берёзовского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Кондинского районов и городов Ханты-Мансийска, Советского, Мегиона и Югорска.

Юные югорчане представили экспертному жюри рассказы о малых поселениях, семьях, которые проживают или когда-то проживали в этих деревнях, на стойбищах, на хантыйском, мансийском языках с переводом на русский. Победителями стали 10 детей из Ханты-Мансийска, Берёзовского, Нижневартовского районов, ещё семь ребят отмечены специальными призами.

Людмила Теткина

фото gov.admhmao.ru фото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru фото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru
Ср, 03/11/2021 - 16:54

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