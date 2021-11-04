Югорчане в шестой раз напишут «Большой этнографический диктант»

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Югорчане в шестой раз напишут «Большой этнографический диктант»

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала 3 ноября в онлайн-формате на официальном сайте. Она традиционно приурочена ко Дню народного Единства.

Диктант проходит в шестой раз. Он позволяет не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта смогут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать его можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Отметим, куратором диктанта в Югре выступает Музей природы и человека. «Это большая семейная акция, где можно проверить, кто из членов семьи лучше всех знает этнографию. Кроме того, как показывается опыт, диктант стимулирует к изучению народов, населяющих страну, истории нашего региона», - отметила старший научный сотрудник отдела истории и этнографии Музея природы и человека Наталья Тучкова.

Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте «Большого этнографического диктанта». После прохождения участник получит личный результат с анализом ответов. Написать диктант можно до 7 ноября.

Подробную информацию о международной просветительской акции можно узнать на официальном сайте.

admhmao.ru

Чт, 04/11/2021 - 09:52

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