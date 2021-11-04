Наталья Комарова поздравила жителей Югры с Днем народного единства

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Дорогие югорчане! Поздравляю вас с Днем народного единства!
Сложилось, исторически закреплено умение югорчан ладить друг с другом, неравнодушие, что позволяют многонациональному Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре преодолевать трудности, решать сложнейшие задачи, достигать поставленных целей.
Мы вместе – единая, дружная команда.
Мудрость, традиции, культура народов, живущих в автономном округе в мире, согласии – первооснова развития нашего региона, стремления быть полезным людям. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, добрых свершений!