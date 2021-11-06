Поселение из Югры получит поддержку из федерального бюджета

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Поселение из Югры получит поддержку из федерального бюджета

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение о распределении между регионами страны призового фонда в размере 1 млрд рублей для победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В этом году среди обладателей гранта – сельское поселение Солнечный Сургутского района.

Муниципальное образование из федерального бюджета получит 7 млн рублей.

Отметим, премии присуждаются за успехи в организации муниципального управления в сферах градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, развития муниципальной экономики, управления местными финансами.

Как пояснил Михаил Мишустин, помимо денежных призов лауреатов ждут знаки отличия и дипломы правительства России, а также публикация их проектов в сборнике лучших практик, который будет выпущен по итогам конкурса.

Напомним, по итогам федерального этапа в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» в категории «сельские поселения» третье место присуждено сельскому поселению Солнечное Сургутского района.

admhmao.ru

Сб, 06/11/2021 - 12:01

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