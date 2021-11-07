Школы Югры с 8 ноября возобновят образовательный процесс в очном формате

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Школы Югры с 8 ноября возобновят образовательный процесс в очном формате
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"

Об этом сообщили в региональном департаменте образования и молодежной политики. «В автономном округе с 8 ноября образовательный процесс в школах будет проходить в очном режиме. В то же время родители могут перевести своего ребенка на обучение с использованием дистанционных технологий. Для этого нужно написать заявление о переводе, форма которого размещена на официальном сайте школы. В настоящее время это сделали уже родители 1 344 школьников», – подчеркнула исполняющая обязанности руководителя окружного профильного ведомства Снежана Возняк.

Отметим, что всего в автономном округе функционирует 313 школ. В 103 из них дистанционно по заявлениям родителей со следующей недели будут обучаться 0,6 процента детей от общей численности школьников региона.

Исключение составляют лишь классы или школы, в отношении которых есть решение Роспотребнадзора об организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий в связи с заболеваемостью. На данный момент муниципальным оперативным штабом такое решение принято в отношении образовательных организаций Мегиона, где все школы в течение следующей недели переведены на дистанционный формат обучения.

admhmao.ru

Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"Фото: ТВ "Югра"
Фото: ТВ "Югра"
Вс, 07/11/2021 - 13:45

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