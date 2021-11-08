Без сотовой связи и интернета

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В настоящее время доступом к сети интернет обеспечено 99,9% населения нашего региона. Такие данные опубликованы на официальном сайте департамента информационных технологий и цифрового развития Югры. Но, несмотря на это в нашем регионе еще есть небольшие населенные пункты, где жители продолжают жить без современных средств связи и доступа к сети интернет, среди них деревня Кимкьясуй.
Об этой проблеме жителей деревни мы уже писали. Напомним, что в 2019 году высокоскоростным интернетом были обеспечены село Саранпауль, деревня Ломбовож и посёлок Сосьва Березовского района, а вот деревня Кимкьясуй осталась в стороне от технического прогресса. В настоящее время в поселении проживают чуть больше 100 человек, там функционируют школа, ФАП, пожарная часть, магазин, клуб и электростанция. Начальную школу-сад посещают 23 ребёнка.
Эту проблему семьи с детьми отдалённого поселения крайне остро почувствовали весной 2020 года, когда из-за угрозы распространения коронавируса всех школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
По информации департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, строительство наземных магистральных каналов связи операторами как фиксированной, так и мобильной связи в Кимкьясуе не планируется.
Также в департаменте сообщили, в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» ПАО «Ростелеком» подключило к сети интернет пожарную команду деревни Кимкьясуй через спутниковое оборудование. В сентябре 2021 года через спутниковое оборудование планировалось подключить ещё два социально-значимых объектов – фельдшерско-акушерский пункт и начальную школу.
Нам удалось связаться с директором начальной школы-сада Людмилой Вынгилевой. Она рассказала, что в сентябре этого года специалисты «Ростелекома» установили интернет в их учебном заведении. Но скорость такого интернета очень маленькая, поэтому при работе у них возникают трудности.
Сейчас интернет появился и в ФАПе Кимкьясуя. Фельдшер медицинского учреждения Иван Хозумов рассказал: «Интернет работает, скорость повыше, но электронную медкарту грузит очень долго и зависает». Очевидно, скорость интернета, которую там установили, не хватает для нормальной работы медицинского работника и педагогов школы.
Необходимо сказать, что на сегодняшний день многие семьи из деревни Кимкьясуй самостоятельно подключились к спутниковому интернету. По нашим данным, 7-8 семей не имеют доступа к сети интернет, у каждой из этих семей на то свои причины. Главная проблема, которая существует в деревне – это отсутствие работы, поэтому у некоторых семей попросту нет денежных средств, чтобы закупить оборудование и подключиться к интернету.
Между тем жители нашей большой страны могут выбрать малый населённый пункт, где появится мобильный интернет – например, где живут их родственники или знакомые.
До 15 ноября 2021 года Минцифры проводит всероссийское голосование по отбору населённых пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, которых обеспечат мобильным интернетом 4G уже в следующем году. Жители нашего региона могут проголосовать за маленький населенный пункт Кимкьясуй и тем самым помочь его жителям получить доступ к мобильной связи, в том числе и интернету.
Сегодня можно проголосовать онлайн через Госуслуги, если есть подтверждённая учётная запись и в личном кабинете указан адрес регистрации. Бумажным письмом - в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать населённый пункт, где нужен мобильный интернет, ваши ФИО и адрес постоянной регистрации.
В голосовании могут участвовать граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно зарегистрированные по месту жительства в том регионе, за населённый пункт которого голосует. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.
К 24 декабря 2021 года на Госуслугах будет опубликован список из 2 000 населённых пунктов, которые подключат к мобильному интернету в 2022 году. Доступ к интернету 4G получат не менее 10% от всех населённых пунктов региона с численностью жителей от 100 до 500 человек, необеспеченных подключением к сети.
Людмила Теткина