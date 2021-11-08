В Берёзово для детей провели урок, посвященный Дню образования Берёзовского района

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8 ноября для детей Берёзовской школы прошёл открытый урок «Сказания Земли Югорской», посвященный Дню образования Берёзовского района.
– 3 ноября является Днём образования Берёзовского района. Согласно историческим документам он образован на основании постановлений ВЦИК от 03.11.1923 года и вошёл в составе Тобольского округа Уральской области с центром в г. Берёзово, – рассказала учитель Берёзовской школы Марина Табун. – Берёзовский район – историческая территория Ханты-Мансийского автономного округа, своеобразная жемчужина Западной Сибири, на которой испокон веков живут коренные малочисленные народы ханты и манси. На территории посёлка Берёзово находятся более 40 памятников истории и культуры. В 2018 году Берёзовский район отметил знаменательные даты: 425-летие со дня основания града Берёзово, 95-летие Берёзовского района и 65-летие со дня открытия Западно-Сибирского газового месторождения. В настоящее время в районе располагаются 26 населенных пунктов, в том числе 2 поселка городского типа.
После дети посмотрели спектакли по мотивам хантыйских сказок «Внук и дед», «Сказка про зайца». Также для ребят провели виртуальную экскурсию, на которой с помощью клика мышки и Интернета можно было увидеть внутреннее убранство традиционного жилища народов ханты и послушать звучание национальных инструментов: тумрана, бубна, нин-юха, нарсьюха, лебедя.
Дети внимательно слушали и в конце мероприятия ответили на все вопросы учителя.
Марина Табун