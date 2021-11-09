В Югре пройдут онлайн-уроки пенсионной грамотности

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В Югре пройдут онлайн-уроки пенсионной грамотности

С 10 ноября по 24 декабря 2021 года в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования Югры пройдут онлайн-уроки пенсионной грамотности. Их проведут специалисты отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре совместно с Региональным ресурсным центром повышения уровня финансовой грамотности населения ХМАО – Югры. Так, специалисты ПФР расскажут об истории пенсий в России, о том, как устроена пенсионная система в государстве, о Пенсионном фонде, о видах пенсий, пенсионной формуле, как приумножить пенсионные накопления и о многом другом.

Главная цель проекта – повышение пенсионной и социальной грамотности школьников и студентов, информирование о возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии.

Сегодня молодые люди, вступая во взрослую жизнь, пользуются в основном школьными знаниями и наставлениями своих родных и близких. Главные из них – учись, работай, создавай семью. Но до сих пор «в повестке» нет одного из главных жизненных ориентиров – думай о пенсии.

На пенсии, в среднем, человек проводит столько же времени, сколько длится его детство и юношество. Это большой период жизни, и к нему надо быть готовым – надо быть максимально здоровым и иметь достойную пенсию.

И если как сохранить здоровье – вопрос понятный и рецептов много, то о том, как заботиться о своей будущей пенсии, молодёжь имеет смутное представление. А между тем пенсионная система модернизируется и с каждым годом представляет все больше и больше возможностей по увеличению будущей пенсии. К сожалению, школьная программа практически не затрагивает эту важнейшую тему.

Информационно-разъяснительные мероприятия будут направлены на повышение информированности и формирование у школьников и студентов ответственного отношения к своей будущей пенсии. Занятия будут проходить еженедельно со среды по пятницу в интерактивном онлайн-режиме, во время которых у учащихся появится возможность смоделировать своё будущее и понять, как те или иные решения в жизни в дальнейшем могут повлиять на их пенсионное обеспечение.

Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо подключиться в соответствии с расписанием к онлайн-трансляциям. Информация размещена в календаре мероприятий на сайте http://fingramugra.ru .

ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Втр, 09/11/2021 - 09:47

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