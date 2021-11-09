Наталья Комарова: Главная движущая сила в решении климатических вопросов – гражданское общество

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в пленарном заседании «Правительства, международные организации, или граждане: кто задает темп?» всемирного форума за демократию, открывшегося сегодня, 8 ноября, во французском Страсбурге.
Предваряя обсуждение, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш отметил, что вопросы, обсуждаемые участниками форума, являются жизненно важными для стран мира, повышения качества жизни граждан. «Экологические активисты неоднократно заявляли о неблагоприятной обстановке в области климата, окружающей среды. Именно они в числе прочих отстаивают интересы коренных народов, находятся на передовой за окружающую нас среду, – подчеркнул он. – В области защиты экологии нам необходимо удвоить усилия. В этой части нужно наращивать признание советом по правам человека ООН право людей на здоровую окружающую среду в качестве одного из приоритетных. Также необходимо расширять участие граждан в природоохранной деятельности, поддерживать активистов».
По мнению координатора кампаний организации «Гринпис» в Европе Вираг Кауфер, именно демократия является одним из важных механизмов для эффективного очищения окружающей среды. «Мы видим беспрецедентный уровень активности экологического движения во всех секторах. Такие движения требуют системных изменений. Мы уверены – нынешний уровень потребления ресурсов не обеспечит долговременных результатов, будущего народонаселения планеты», – сказала она.
«В Югре проживают свыше 120 национальностей. Автономный округ – территория исконного проживания обско-угорских народов. Водный бассейн Югры – более 30 тысяч больших и малых рек и около 300 тысяч озер. Югра входит в пятерку регионов России, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами, – подчеркнула Наталья Комарова в ходе пленарного заседания».
В то же время губернатор отметила, что именно в Югре добывается каждая 20 тонна мировой нефти, что накладывает определенную нагрузку на экологическую обстановку. Поэтому в регионе на протяжении многих лет ведется активная и взвешенная работа по сокращению негативного влияния такого вида деятельности на окружающую среду.
«Гринпис» активно контролирует количество выбросов от добычи углеводородов в реку Обь и Северный Ледовитый океан. С 2011 года этот показатель сократился более чем в 20 раз. В этой связи реализация экологических проектов является одним из базовых требований к осуществлению нефтедобычи на территории Ханты-Мансийского автономного округа», – добавила Наталья Комарова.
Глава региона особое внимание участников пленарного заседания акцентировала на том, что технологический прогресс влечет сложное преобразующее воздействие на демократическое общество. Поэтому, по словам губернатора, крайне важно, чтобы демократические системы сотрудничали в защите ценностей, противостоянии новым вызовам, к которым в том числе относятся климатические изменения.
«Главная движущая сила в решении климатических вопросов – гражданское общество. По сути, правительства обслуживают гражданские инициативы. Мы считаем их крайне важными. Это подтверждено общественной палатой Российской Федерации, которая отдала пальму первенства по поддержке некоммерческих общественных организаций среди всех субъектов страны именно нашему региону. В свою очередь, министерство экономического развития подтвердило первое место Югры в рейтинге по поддержке некоммерческих организаций и допуску социальных предпринимателей на рынок социальных услуг», – подчеркнула Наталья Комарова.
При этом, по убеждению губернатора, одним из наиболее эффективных механизмов экономической деятельности в части сохранения окружающей среды являются креативные индустрии, тесно связанные с гуманитарными направлениями развития общества.
«Упомяну о проекте югорчанина, общественника. Мидхат Хасанов обратил внимание на сокращение численности сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Именно его идею мы включили в состав государственной программы «Экологическая безопасность». Для реализации этого проекта мы направляем бюджетные ресурсы с целью восстановления исчезающего вида водных биологических ресурсов. За 2 года в водоемы Югры было выпущено более 11 миллионов штук молоди», – привела в качестве примера гражданских инициатив Наталья Комарова.
Отметим, что всемирный форум за демократию пройдет в Страсбурге до 10 ноября.
Его участники обсудят актуальные вопросы взаимодействия правительств, международных организаций и гражданского общества, подходы к управлению для решения экологических проблем, роль демократии в климатических процессах, право человека на окружающую среду, угрозы экологии и многие другие.
По информации info@admhmao.ru