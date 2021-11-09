Поддержку туризма в Югре обсудят на ежегодном форуме «ЮграТур»

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В Ханты-Мансийске 12-13 ноября состоится ежегодный туристский форум «ЮграТур-2021», который пройдет в онлайн и оффлайн форматах. Часть участников будет работать на форуме с соблюдением всех необходимых санитарных норм, другие будут подключены по видеконференцсвязи.
Традиционно форум выступает площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сферы туризма. Деловая программа форума включает круглые столы, панельные дискуссии, презентации лучших практик.
В текущем году темами форума станут материальные и нематериальные инструменты поддержки и развития сферы туризма, современные технологии продвижения туристского потенциала, опыт разработки межрегиональных туристских маршрутов, методика создания экскурсий на промышленные предприятия, развитие сервисной экономики и многое другое.
В ходе всех обсуждений особое внимание будет уделено построению эффективных моделей взаимодействия при формировании межрегиональных туристских маршрутов.
Подробная программа форума на официальном сайте мероприятия
Отметим, туристский форум в 2021 году пройдет в рамках международного фестиваля креативных индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе. Организаторами форума выступили департамент промышленного автономного округа и фонд развития Югры.
По информации info@admhmao.ru