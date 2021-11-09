Фотография в этнографии

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Так назывался вебинар, который 6 ноября провёл Союз мастеров Югры. Экспертами выступили кандидат исторических наук, член Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Татьяна Александровна Молданова и искусствовед Наталья Николаевна Фёдорова.
Т.А. Молданова рассказала об этнографических съёмках: «Фотографиям в этнографии предшествовали рисунки, уже на той стадии было много наработок по этому вопросу. Этнографическая фотография требует выбора правильного фона, ракурса и детальности. Для нас, учёных, существует несколько видов этнографической фотографии: фиксирующая (научная) фотография, этнографическая постановочная фотография, этнографическая художественная фотография, любительская фотография и любительская (постановочная) фотография».
Учёный-этнограф отметила, что в рисунке для этнографии необходимо было показать антропологические особенности того или иного народа, традиционную одежду, при этом учитывалась и эстетика, т.к. это делалось для публикации в изданиях.
«Вот вы видите фотографию 1898 года финского этнографа Уно Тави Сирелиуса, который был в составе экспедиции финского учёного-хантыведа Куста Карьялайнена. Здесь изображены остяки. Это этнографическая фотография – здесь человек находится в культурном пространстве. Если вы хотите сделать такую фотографию, то вы должны фотографировать человека там, где он живёт, в пространстве его культуры. Это необходимо для фиксации некоторых элементов окружающей культуры. Уже в 1867 году были выработаны методы фиксирующей (научной) фотографии. Портреты должны быть сняты в двух положениях: в фас и профиль. Методы тех времён имеют и свои недостатки, необходимо было снимать по пояс, чтобы лицо было крупным планом. Но мне сегодня не хватает фотографии в полный рост, чтобы я могла увидеть традиционную обувь остяков того далёкого времени», – заметила этнограф.
Татьяна Александровна рассказала и о своих ошибках, которые у неё были вначале научно-исследовательской деятельности: «На моих фотографиях видно, что я неудачно подобрала фон для фотографий. Сейчас я уже не допускаю подобного. Под каждой фотографией я даю краткую информацию о том, кто на ней изображён. Кроме того, у меня есть фотографии с деталями одежды, но нет в полную величину. Поэтому очень прошу вас, сначала сфотографируйте одежду полностью, а потом уже детально. Кроме этого, я спрашивала и записывала у мастериц, например, в каком году сшит тот или иной сах или любая другая одежда. Это тоже важно для этнографии».
В коллекции хантыйского этнографа есть любительские фотографии её отца Александра Ивановича Молданова. Благодаря им Т.А. Молданова может видеть и анализировать, как одевались хантыйские женщины в 1957 году, а что изменилось в традиционной одежде со временем.
Участники вебинара поделились своими впечатлениями от фотографий, подобранных для презентации Т.А. Молдановой, а также задавали интересующие их вопросы. Отвечая на вопрос о фоне, этнограф отметила, что самый удачный фон серого цвета.
В продолжение темы искусствовед Наталья Николаевна Фёдорова посоветовала мастерицам, сдающим фотографии своих изделий на экспертизу Художественно-экспертному совету, делать их на нейтральном фоне, чтобы эксперты могли внимательно рассмотреть каждую деталь изделия. Предмет необходимо фотографировать со всех сторон, например, если это традиционная игольница, то нужно фотографировать как лицевую, так и оборотную сторону изделия.
По её словам, нейтральный белый цвет очень удачен для фотографирования берестяных изделий, так как на этом фоне виден цвет бересты. Берестяные изделия также можно фотографировать на лоне природы, например, у дерева, на траве и т.д., главное, чтобы чётко был виден орнамент и детали изделия.
Н.Н. Фёдорова рассказала, что все присланные фотографии изделий мастеров войдут в «Альбом народного художественного искусства Югры», так как они имеют художественную ценность.
В конце онлайн-встречи участники задали вопросы и поблагодарили за плодотворный вебинар.
Людмила Гурьева