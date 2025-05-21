В Сургуте открыли первую общественную приёмную уполномоченного по защите прав предпринимателей
В Сургуте состоялось открытие первой в Югре общественной приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей. В открытии принимала участие уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Ирина Каск.
- Сургут – один из крупных центров малого и среднего бизнеса в Югре, где более 100 тысяч человек занимаются предпринимательской деятельностью. Власти города активно работают над созданием привлекательных условий для бизнеса, что способствует стабильному пополнению городского бюджета за счёт налоговых поступлений, – отметил у себя в телеграм-канале глава Сургута Максим Слепов.
Общественная приёмная расположена на базе Сургутской торгово-промышленной палаты. Она станет важной мерой поддержки для местных предпринимателей. В ней будут работать уполномоченные и общественные представители, готовые оказать помощь не только сургутянам, но и бизнесменам из соседних муниципалитетов агломерации Сургут – Нефтеюганск. Также Сургутская ТПП выступила инициатором создания Купеческого сквера в историческом центре города, рядом с усадьбой Клепикова. Этот проект станет памятью о купеческом сословии, которое сыграло важную роль в формировании облика и экономики Сургута.
- На месте будущего сквера уже прошло выездное совещание с участием генерального директора Сургутской ТПП Анны Чурмановой и её коллег. Предприниматели подготовят проект благоустройства сквера собственными силами. В ближайшие выходные они проведут субботник, а также планируют закладку памятного камня на месте будущего сквера, – добавил Максим Слепов.