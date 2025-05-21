Городской фестиваль «Местные» вновь соберет жителей и гостей Ханты-Мансийска
Парк имени Бориса Лосева превратится в пространство для творчества, самовыражения и культурного общения. Горожан ждут мастер-классы, гастрономическое путешествие, диалоги о городе, театральные и музыкальные выступления.
21 июня в парке Бориса Лосева города Ханты-Мансийск состоится ежегодный городской фестиваль «Местные». Жителей и гостей города ждут мастер-классы, дискуссионные площадки с хантымансийсцами о том, как развивается город, ярмарка локальных изделий, хоровой концерт и перформативный спектакль от горожан. Маленькие местные также обязательно найдут занятие по душе и себе. В день проведения фестиваля они изготовят крылья, шляпы, костюмы для фестивальных гуляний, займутся творчеством.
Руслан Кухарук, губернатор Югры
«Фестиваль «Местные» – хороший пример того, как креативные индустрии работают на развитие города. Участники и организаторы вместе создают уникальный облик того места, в котором они живут, наполняя его неповторимой атмосферой. Проект Центра современных горожан «Культштаб» и «Газпромнефть-Хантоса» в рамках программы «Родные города» третий год объединяет жителей и предпринимателей Ханты-Мансийска, привлекая новых единомышленников».
Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»
«Ханты-Мансийск – один из тех северных городов, куда приезжают работать, а остаются на всю жизнь. И именно об этом, на мой взгляд, фестиваль «Местные». О людях и их возможностях, о месте и его перспективах. Мне кажется, местными мы становимся, когда чувствуем единство с городом, с его ценностями, традициями и культурой. Этот подход очень близок «Родным городам». Логика наших социальных инвестиций в том, чтобы быть партнером местных жителей в их стремлении создавать будущее города, влиять на его визуальный и событийный облик».
В этом году тема фестиваля — «Всё близко». В маленьком городе всё и все близко, и это ощущение близости дает возможность почувствовать себя частью города, быть включенным в его развитие.
Максим Ряшин, глава города Ханты-Мансийск
«Фестиваль «Местные» — возможность стать еще ближе к любимому городу. Мероприятие пройдет уже в третий раз, но особенностью этого года станут мастерские, которые начнут свою работу уже в мае. На фестивальных площадках участники вместе с командой организаторов погрузятся в историю, культуру и жизнь Ханты-Мансийска, становясь не просто гостем, а соучастником и соавтором».
Медиа-мастерская
С 21 мая по 1 июня горожане создадут уникальные медиа материалы о Ханты-Мансийске. Посредствам медиа инструментов расскажут о его архитектуре, природе, культуре. Созданные работы в дальнейшем будут транслироваться на площадках фестиваля в социальных сетях.
Мастерская миниатюрных арт-объектов
С 25 мая по 14 июня жители Ханты-Мансийска поговорят о городе через художественные материалы. Арт-объекты, отражающие локальную идентичность, будут оформлены в выставку, которую горожане смогут увидеть уже за неделю до проведения фестиваля.
Ремесленная мастерская
Со 2 по 20 июня жители, вдохновленные атмосферой и историей города, создадут «городской мерч». Изделия можно будет приобрести на фестивале, а все вырученные средства будут направлены в благотворительных целях.
«Театр горожан»
В прошлом году перформанс «Театра горожан» не оставил равнодушным абсолютно никого и наполнил всех присутствовавших теплом и любовью к Ханты-Мансийску и каждому его жителю. С 10 по 21 июня любой желающий независимо от возраста и актерских данных может вновь стать его частью.
«Хор горожан»
Еще один уличный формат — «Хор горожан» — нововведение этого года. Если хочешь, чтоб о твоей любви к городу услышали, присоединяйся к участникам с 9 по 21июня.
Каролина Шибко, руководитель проекта:
«Город - это в первую очередь люди. От нас зависит всё - атмосфера, чистота улиц, уровень культуры, желание в этом городе жить. Человек и город - это диалог. И первый шаг в этом диалоге - признать себя местным, важным, тем, от кого зависит многое. Фестиваль - это небольшой мостик, который мы прокладываем между людьми, городскими деталями, историями, чтобы каждый горожанин мог почувствовать себя частью большого прекрасного организма под названием «Ханты-Мансийск».
Фестиваль «Местные» — совместный проект Центра современных горожан «Культштаб» и «Газпромнефть-Хантоса» в рамках программы «Родные города» при поддержке Администрации города Ханты-Мансийск. Его цель – рассказать о городе и его жителях, показать то, что не явно, полюбить то, что неочевидно.
Более подробная информация о фестивале «Местные» и его предстоящих активностях доступна в социальных сетях проекта: vk.com/mestnye_hm.