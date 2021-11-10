Стартовал четвертый конкурс детских рисунков #РастувЮгре

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О начале приема работ объявила губернатор округа Наталья Комарова. Творческое состязание в этом году посвящено Году науки и технологий, а также, уже традиционно, Дню образования региона. Участниками могут стать ребята от двух до 16 лет. Номинаций пять: «Мои первые знания» (2-6 лет), «Мои открытия» (7-9 лет), «Что я знаю о своем здоровье?» (7-12 лет), «О Югре» (13-16 лет), «Любимый школьный предмет» (10-12 лет). Картину можно выполнить в любой технике и с помощью любого материала. Прием работ завершается 1 декабря.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо опубликовать фотографию работы в Instagram, отметить аккаунт главы региона @nv__komarova, поставить хештеги #ГодЗнаний и #РастувЮгре. В описании поста при публикации конкурсной работы необходимо указать название конкурсной работы, фамилию и имя каждого члена семьи, принявшего участие в создании картины, возраст ребенка, населенный пункт. Для учета и осуществления взаимодействия с участниками после публикации конкурсной работы участник конкурса должен прислать ссылку на публикацию, свои контактные данные личным сообщением в директ аккаунта региона @yug_ra в социальной сети Instagram.
Подведение итогов пройдет в несколько этапов. Сначала определятся работы, набравшие наибольшее количество лайков, по 10 в каждой номинации. Затем лучших выберет профессиональное жюри. Их назовут 10 декабря. Они получат планшеты. Все участники конкурса – памятные призы.