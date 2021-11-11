На должность главы Берёзовского района избран Павел Артеев

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Решение об избрании Павла Артеева на должность главы муниципалитета было принято большинством голосов депутатов Думы Берёзовского района в ходе очередного заседания. Заседанию районной Думы предшествовала работа конкурсной комиссии по отбору кандидатур на эту должность. Церемония вступления в должность избранного главы запланирована на 19 ноября. Данная информация опубликована на официальном сайте органов местного самоуправления Берёзовского района.
Павел Артеев родился 27 июля 1985 года в селе Саранпауль Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В 2007 году окончил Югорский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
С 2007 года работал в Администрации сельского поселения Саранпауль, сначала ведущим специалистом, затем заместителем главы сельского поселения. С 2010 года работал в администрации Берёзовского района в Управлении капитального строительства и ремонта, сначала в должности заведующего сметно-договорным отделом, а с 2011 года в должности заместителя начальника управления по производству.
В 2016 году был избран главой сельского поселения Саранпауль. С сентября 2021 года работал в должности первого заместителя главы Берёзовского района.
Павел Артеев является членом местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Березовского района.