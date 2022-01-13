Стали известны победители фотоконкурса "Самобытная Россия"

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Имена победителей фотоконкурса "Самобытная Россия" объявлены 11 января. Члены жюри выбрали по три победителя в трех номинациях, еще один был определен с помощью голосования пользователей на сайте конкурса. Об этом сообщает официальный сайт «Национальный акцент».
В номинации "Люди" первое место заняла работа "Возрождение утраченного" Александра Романова из Тюмени. Второе место заняла "Бабушка в национальной одежде" Мурада Магомедова из Дагестана. На третьем месте фотография "Казак и казачка на сенокосе" Александра Карасева из Липецкой области.
В номинации "Предметы" на первом месте оказалась работа "Хадаки" Полины Серен из Тувы, на втором — "Простой домашний уют" Анны Жаворонковой из Краснодарского края, на третьем — "Забытая старина" Инны Михальчук из Мурманской области.
Лучшей в номинации "Пейзажи России" признана фотография "Перегон оленей на Чукотке" Андрея Белавина из Владимирской области. Второе место заняла работа "На Русском Севере" Александра Бархатова из Нижегородской области. На третьем месте "Ямальский полдень" Евгения Романова из Санкт-Петербурга.
В интернет-голосовании победила работа "Золотые руки вышивальщицы" Александра Вражкина из Чувашии. Лидер был определен после проверки на накрутки и удаления подозрительных голосов.
Конкурс стартовал 1 октября 2021 года. Его цель — показать красоту культур и традиций народов нашей страны. Проект реализуется Гильдией межэтнической журналистики при частичной поддержке Фонда президентских грантов.
Национальный акцент