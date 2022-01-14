Продлены сроки предоставления отчётности для традиционного рыболовства

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Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства информирует о необходимости соблюдения Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации..
В соответствии с пунктом 47 Правил рыболовства при осуществлении традиционного рыболовства лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общины обязаны соблюдать требования к сохранению водных биоресурсов, установленные в главе II Правил рыболовства.
В случае осуществления традиционного рыболовства без применения судов рыбопромыслового флота представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, - в случае осуществления добычи (вылова) без предоставления рыболовного (рыбопромыслового) участка.
Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общины, осуществляющие традиционное рыболовство без предоставления рыбопромыслового участка, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
При осуществлении традиционного рыболовства лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общинами запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).
За нарушение действующих Правил регламентирующих рыболовство граждане и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 2. ст. 8.37 КоАП РФ.
Отчет представляется по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.186, адрес электронной почты: gosсontrol86@noturfish.ru; тел/факс. 8 (3467)33-67-93.
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