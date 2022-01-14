В Югре состоялась ежегодная пресс-конференция начальника территориального управления Росгвардии

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В Ханты-Мансийске в День российской печати на площадке регионального информационного центра «Югра» прошла ежегодная пресс-конференция начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова, посвященная итогам служебно-боевой деятельности ведомства за 2021 год.
В мероприятии приняли участие представители ведущих средств массовой информации региона – телекомпаний «Югра» и «Новая студия», радиостанции «Югра», еженедельника «Аргументы и Факты – Югра», а также газеты «Новости Югры».
В своем выступлении, отвечая на вопросы журналистов, руководитель тероргана сообщил, что благодаря тесному межведомственному взаимодействию правоохранительными органами было обеспечено своевременное реагирование на складывающуюся оперативную обстановку в регионе.
Сотрудники ОМОН и СОБР выполнили порядка 3 тысяч задач по оказанию содействия правоохранительным органам в задержании более 800 подозреваемых в совершении преступлений. Из незаконного оборота было изъято свыше 200 единиц огнестрельного оружия, 5 тысяч штук боеприпасов различного калибра, 6 кг взрывчатых веществ.
На маршрутах патрулирования в системе единой дислокации комплексного плана охраны общественного порядка экипажи групп задержания вневедомственной охраны пресекли более 120 преступлений и свыше 5 100 административных правонарушений, обеспечив надежную защиту более 9 тысяч объектов различных форм собственности.
Инспекторы подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили более 20 тысяч владельцев оружия, выявили 3 тысячи правонарушений, за совершение которых виновные привлечены к административной ответственности, изъяли более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия.
Также полковник полиции Евгений Симаков рассказал, что в минувшем году военнослужащие и сотрудники Росгвардии искали и находили потерявшихся детей, спасали имущество и дома граждан от огня, оказывали необходимую медицинскую помощь гражданам на улицах, автомобилистам на дорогах, безвозмездно сдавали кровь для нуждающихся пациентов медицинских учреждений.
В сложных условиях распространения коронавирусной инфекции совместно с другими правоохранительными структурами представители ведомства обеспечили правопорядок и общественную безопасность участников крупных мероприятий, таких как международный IT-форум, Чемпионат России по биатлону, Югорский лыжный марафон, День знаний, выборы депутатов Государственной думы. Провели более 41 тысячи профилактических бесед с гражданами о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.
В завершение своего выступления полковник полиции Евгений Симаков поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником.
Артем Енов