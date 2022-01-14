Отделение ПФР по ХМАО – Югре расширил перечень предоставляемых мер соцподдержки

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С января 2022 года Отделение ПФР по ХМАО – Югре производит югорчанам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство, на Отделение ПФР по ХМАО – Югре возлагаются новые дополнительные функции.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий югорчан:
- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным жертвам политических репрессий;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей.
Так, к примеру, через Отделение ПФР по ХМАО – Югре с 2022 года назначаются следующие виды пособий для граждан, имеющих детей:
- ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться здесь https://pfr.gov.ru/branches/novosibirsk/news/~2021/12/30/233667 . Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Отделение ПФР по ХМАО – Югре будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Отделением ПФР по ХМАО – Югре автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в Отделение не требуется.
Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по ХМАО – Югре или офис МФЦ по месту жительства.
В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в ХМАО – Югре проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб Отделения на основе утвержденных паспортов.
Региональные органы соцзащиты уже предоставили в Отделение ПФР по ХМАО – Югре сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Отделения ПФР по ХМАО – Югре по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в Югре будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный), либо по телефону регионального контакт-центра ОПФР по ХМАО – Югре 8-800-600-05-19 (режим работы: пн 9-00 - 18-00; вт - пт 9-00 - 17-00; перерыв на обед: 13-00 - 14 -00; сб-вс: выходные дни). Записаться либо задать вопрос, направить заявление можно онлайн https://es.pfrf.ru/#services-f или через платформу обращения граждан https://es.pfrf.ru/appeal/ .
Отделением проводится информационно-разъяснительная работа в социальных сетях. Официальные аккаунты ОПФР доступны в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, Twitter и Instagram. На этих ресурсах ежедневно публикуются сообщения по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, и осуществляется консультационная помощь гражданам.
По информации ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре