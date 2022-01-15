Как узнать о статусе заявления по мерам соцподдержки, переданным в ПФР из соцзащиты

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С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплаты еще не назначена, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда и в МФЦ. Узнать статус поданного Вами заявления можно через ЕКЦ (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-000 или по справочному телефону Отделения ПФР по телефону регионального контакт-центра ОПФР по ХМАО – Югре 8-800-600-05-19 (режим работы: пн 9-00 - 18-00; вт - пт 9-00 - 17-00; перерыв на обед: 13-00 - 14 -00; сб-вс: выходные дни).
Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категории граждан:
- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты можно на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki