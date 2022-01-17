24 югорских проекта социально ориентированных НКО Югры стали победителями Фонда президентских грантов

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Фондом президентских грантов названы результаты участия социально ориентированных некоммерческих организаций Югры в первом конкурсе 2022 года.
Победители были определены 13 января на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. 24 проекта социально ориентированных НКО Югры получили поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму более 40 миллионов рублей.
Всего социально ориентированные некоммерческие организации региона направили 163 проектные заявки на первый конкурс. В числе победителей – Няганьская городская организация «Всероссийское общество инвалидов». Для общественной организации победа в конкурсе стала возможностью продолжить проект «Мастерская без границ».
«Проект, стартовал в 2019 году. Он направлен на вовлечение в трудовую деятельность молодых людей с инвалидностью через работу в столярной мастерской, - рассказала автор проекта Людмила Зыскина. - Среди наших подопечных с особенностями здоровья есть югорчане в возрасте от 20 до 40 лет, которым необходима работа в столярной мастерской. Теперь наша главная цель – развить новые мастерские, чтобы каждый мог найти себе работу по интересам и способностям. В будущем для участников проекта планируем создавать рабочем места», – рассказала автор проекта Людмила Зыскина.
Подчеркнем, приступить к реализации своих социальных проектов НКО смогут уже с 1 февраля текущего года.
Кроме того, что у некоммерческих организаций (в первую очередь тех, кто не победил в конкурсе) будет возможность получить ресурсы на своей территории. На заседании координационного комитета было принято решение направить 2 млрд рублей на софинансирование поддержки НКО на региональном уровне. В фонд поступили обращения от 81 субъекта Российской Федерации. При распределении средств между ними учитывалось, насколько хорошо организаторы конкурсов в регионах справились со своей работой в прошедшем году.
Напомним, за пять лет Фонд президентских грантов поддержал 21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей. Прием заявок на второй конкурс 2022 года стартует 1 февраля.
По информации Департамента общественных и внешних связей Югры